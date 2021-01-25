طريقة عمل أم علي بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي زي المطاعم

تعد أم علي من الحلويات المصرية والشرقية الشهية واللذيذة المحببة لدى جميع الأعمار. وهي من الحلويات الصحية التي تتميز بمذاقها الرائع واللذيذ، وبقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات أم علي وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.

مكونات أم علي

تتكون أم علي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 عجينة باف بستري بدرجة حرارة الغرفة.

لتر حليب كامل الدسم.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

مكسرات محمصة لوز أو كاجو أو بندق أو فول سوداني حسب الرغبة.

كوب جوز هند.

نصف كوب زبيب حسب الرغبة.

رشة قرفة.

للتزيين

نصف كوب قشطة أو كريمة حسب الرغبة.

رشة سكر بودرة.

جوز هند.

فول سوداني.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير أم على بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: