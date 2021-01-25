- 1/2
- 2/2
تعد أم علي من الحلويات المصرية والشرقية الشهية واللذيذة المحببة لدى جميع الأعمار. وهي من الحلويات الصحية التي تتميز بمذاقها الرائع واللذيذ، وبقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات أم علي وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.مكونات أم علي
تتكون أم علي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 2 عجينة باف بستري بدرجة حرارة الغرفة.
- لتر حليب كامل الدسم.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.
- مكسرات محمصة لوز أو كاجو أو بندق أو فول سوداني حسب الرغبة.
- كوب جوز هند.
- نصف كوب زبيب حسب الرغبة.
- رشة قرفة.
للتزيين
- نصف كوب قشطة أو كريمة حسب الرغبة.
- رشة سكر بودرة.
- جوز هند.
- فول سوداني.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير أم على بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نضع فيها باف بستري ونقوم بعمل ثقوب فيها، ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 17 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونتركها تبرد، ثم نقوم بتفتيت باف بستري باليد ونضعه في صينية بيركس.
- ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها الحليب والسكر والفانيليا ونقلبهم جيدا باستمرار حتى يسخن، ثم نرفعه من على النار.
- ثم نسكب خليط الحليب على صينية الباف بستري، ثم نضيف إليها المكسرات المحمصة والجوز الهند والزبيب والقرفة ونقلبهم جيدا.
- ثم نضع الكريمة أو القشطة على وجه الصينية ونوزعها جيدا، ثم نرش عليها سكر بودرة.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط ونتركها حتى تصبح لونها ذهبيا.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونرش عليها جوز هند وفول سوداني.
- ثم تقدم باردة أو ساخنة، وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أم علي بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي زي المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.