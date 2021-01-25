التخلص من تشقق وجفاف الشفايف بثلاث مكونات فقط في المنزل

تشقق وجفاف الشفايف ، هذا من اكثر المشاكل التي تواجه معظم الناس هي اسمرار الشفايف وتشققها، ومن المهم جداً ترطيب الشفايف والاهتمام بها، فإن بعض التصرفات الخاطئة تؤثر علي الشفايف دون أن نعلم مثل : مضغ الشفايف أو استخدام منتجات خاطئة أو رديئة، كما أن النقص في التغذية يتسبب في تشقق الشفايف وتعرضها للجفاف مثل نقص فيتامين B وقلة شرب الماء وأيضاً تتأثر الشفايف بالعوامل الخارجية لأن منطقة الشفايف رقيقة جداً فتتأثر بسرعة أو ممكن أن يكون سببه التحسس من بعض المنتجات مثل معجون الأسنان، هناك بعض الوصفات السهلة التي تساعدنا وهنا نتضمن وصفات التخلص من تشقق و جفاف الشفايف بثلاث مكونات فقط بدون تكليف .

التخلص من تشقق و جفاف الشفايف بثلاث مكونات فقط:

سوف نذكر ثلاث وصفات سهلة و بسيطة و بمكونات متوفرة في المنزل و غير مكلفة للعناية بالشفايف وأعطاءها اللون الوردي وترطيبها .

معلقة سكر. معلقة عسل. كمية قليلة من الكركم.

نضع قطنة بماء فاتر علي الشفايف قبل وضع الوصفة لكي تساعد في الحصول علي نتيجة سريعة.

نضع المكونات في وعاء صغير ثم نقوم بخلطهم معاً ونقوم بوضعه علي الشفايف ونتركه 10 دقائق حتي يجف ولا نتركه كثيراً حتي لا تتصبغ الشفايف بلون الكركم.

نقوم بفرك الخليط بأصبعين حتي نتخلص من الجلد الميت ثم نقوم بمسحه من الشفايف.

لكي نقوم بإزالة الرؤوس السوداء من حواف الشفايف، نقوم بالضغط ببطء باستخدام قطنة حتي نتخلص من الرؤوس السوداء.

وصفة(2) عمل مرطب للشفايف :

مرطب شفايف او فازلين. رشة كاكاو. رشة قرفة.

نضع المكونات في وعاء صغير و نخلطهم معاً ثم نضع كمية صغيرة علي الشفايف و نكرر هذه الخطوة يومياً قبل النوم حتي نحصل علي نتيجة واضحة.

معلقة صغيرة نشا. معلقة صغيرة زيت جوز الهند. معلقة صغيرة جلسرين. نص ليمونة.