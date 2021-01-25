طريقة اقتصادية لعمل بسبوسة الحلواني في الخلاط و سر ترميلة البسبوسة وبطعم مميز

طريقة اقتصادية لعمل بسبوسة الحلواني في الخلاط جئنا اليوم لكافة محبين بسبوسة الحلواني التي يقبل عليها الكثير بمكونات اقتصادية ولا تأخذ الكثير من الوقت لأنها يتم تحضيرها بالخلاط الكهربائي بكل سهولة، ونضمن لكي الحصول على نتائج مبهرة وبطعم لا يقاوم، من خلال الطعم والترميلة والريحة، وبأقل تكلفة ولا تستدعى للخروج من المنزل لشرائها، نتركم الآن مع الوصفة بالتفصيل خطوة بخطوة تابعيني.

طريقة اقتصادية لعمل بسبوسة الحلواني في الخلاط

تعرفي معنا الآن على سر ترميلة البسبوسة وبطعم مميز دون مجهود ولا تعب وبمكونات بسيطة جربيها الآن:

كوبان من السميد.

حبتان من البيض.

4/3 كوب من الزيت.

4/3 من السكر.

ملعقة خل.

كيس بيكنج بودر.

رشة ملح.

4/3 كوب حليب.

حبتان من اليوسفي.

شربات حلويات.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونقوم بوضع البيض والخل والسكر والزيت والحليب، وتخلط بشكل جيد حتى تمام التجانس. نقوم بوضع حبتين اليوسفي بعد تفصيصها والتخلص من البذور الموجودة بها وتخلط من جديد بشكل جيد، ومن ثم نقوم بتصفية الخليط. نقوم بوضع البيكنج بودر على السميد ويقلب جيداً ومن ثم نقوم بإضافة الخليط السابق تحضيره في الخلاط الكهربائي أو نقوم بمزجه بالمضرب اليدوي. نقوم بتحضير صينية مدهونة بكمية من الزيت ومن ثم نقوم بوضع ورقة الزبدة، ونسكب بها خليط البسبوسة، ومن ثم نضع الوجه حبات اللوز وتوضع بالفرن السابق تسخينه منذ البدء في تحضير المكونات على درجة حرارة 180 درجة، وتترك حتى أن تنضج تماماً. من ثم نقوم بخروجها من الفرن وتضع عليها الشربات الساخن، على أن تكون البسبوسة ساخنة، وتترك حتى أن تهدأ ومن ثم ترفع من على البسبوسة من الصينية بورق الزبدة، ومن ثم توضع بطبق التقديم وتقدم وبألف هنا وشفا.

المقادير:طريقة التحضير: