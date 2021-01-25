تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة كانك وضعتي رموش اصطناعية

يرغب العديد من الأشخاص في التمتع برموش طويلة، وذلك لأن الرموش الطويلة تعطي العين مظهر جذاب ومميز، فهناك عدة عوامل تؤدي إلى تساقط الرموش، سواء كانت عوامل وراثية أو سوء تغذية أو حدوث خلل في هرمونات الجسم، أو إتباع بعض العادات الخاطئة مثل ترك المكياج على العين والنوم بدون إزالته أو الاعتياد على فرك العين باليد، وتعتبر العلاجات الطبيعية المستخدمة في المنزل من أفضل وأنجح الطرق لعلاج تساقط الرموش والتمتع برموش طويلة وكثيفة. وصفة قشر الليمون لتطويل الرموش:- وصفة قشر الليمون لتطويل الرموش:- مكونات الوصفة:- قشر ليمون جاف.

زيت خروع (حسب الحاجة). طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- نحضر المطحنة الكهربائية ونضع بها قشر الليمون بعد تجفيفه ونطحنه ناعمًا.

ثم نضعه في وعاء ونضيف له زيت الخروع شيئاً فشيء ونخلطهم معًا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نضع هذا الخليط في علبة ونغلقها جيدًا، ثم نتركه لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الرموش باستخدام فرشاة الرموش قبل النوم مباشرة.

ثم نغسل الرموش في صباح اليوم التالي باستخدام الماء الدافئ.

نقوم بتكرار هذه الوصفة كل يوم لمدة شهرين إلى أن نلاحظ نتيجة فعالة. تطويل الرموش وتكثيفها باستخدام الشاي الأخضر:- طريقة تحضير واستخدام الوصفة:-تطويل الرموش وتكثيفها باستخدام الشاي الأخضر:- مكونات الوصفة:- كوب شاي أخضر بدون سكر.

قطعة من القطن الطبي. طريقة تطبيق الوصفة:- نقوم بعمل كوب شاي بدون إضافة سكر، ثم نتركه إلى أن يبرد تمامًا.

ثم نقوم بوضع قطعة من القطن الطبي في الشاي، ونضع القطنة على منطقة الرموش وتدليكها من جذورها إلى أطرافها.

ثم نترك الشاي على الرموش لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسلها بالماء، ونكرر هذه العملية مرتين في اليوم لمدة ثلاثة أشهر وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة ونحصل على رموش طويلة وكثيفة. ملحوظة هامة:- يجب الانتباه عند تطبيق الشاي فوق الرموش حتى لا يصل الخليط إلى العينين. طريقة تطبيق الوصفة:-ملحوظة هامة:-

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