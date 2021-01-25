وجبة عشاء ليبية حارة سريعه في 15 دقيقة فقط وبأقل المكونات

نتعرف اليوم سوياً على طريقة عمل وجبة عشاء ليبية حارة، حيث يعشق البلاد العربية تناول الاكلات الليبية اللذيذة والشهية، وكما نعلم يشتهر المطبخ الليبي بالوجبات صاحبة المذاق الطيب والمميز، ومن أجل ذلك نقدم اليوم وجبة عشاء ليبية حارة سهلة وبسيطة لطعم حكاية،فدعونا نستعرض وياكم المكونات وطريقة الاعداد.

طريقة عمل وجبة عشاء ليبية

المكونات

500 جرام المعكرونة.

بصلة كبيرة مقطعة لقطع صغيرة الحجم.

250 جرام من صدور الدجاج المقطع لمكعبات. قرن من الفلفل الأخضر.

حبتان من البندورة المقطعة لقطع صغيرة الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

كمية وفيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملعقة من الملح.

رشة من البهار.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

كمية من الماء الساخن.

طريقة تحضير وجبة عشاء ليبية حارة

نحضر مقلاة على النار ونضع كمية من الزيت النباتي ثم نأخذ البصل المقطع ونحمره قليلاً في الزيت حتي يذبل، ثم نضيف عليه كمية الثوم المفروم ونقلب لمدة دقيقة ثم نضيف الدجاج المقطع عليهم، ونقلبهم ونتركها على النار حتي تجف السوائل تماماً.

ثم نضيف عليهم كمية البندورة والفلفل الأسود، وصلصة البندورة والبهارات والفلفل الرومي، وشة قليلة من الملح.

نقوم بمزج جميع المكونات معا ونترك الخليط على النار لمدة 15 دقيقة حتي تتسبك..

نضع كمية الماء الساخن على الخليط ونتركه على نار متوسطة حتي ينضج الدجاج ثم نضيف المعكرونة وتقدم في طبق التقديم وبألف هنا.