طريقة عمل جبنة الموزاريلا بمكونين فقط موجودين في مطبخك دائماً

طريقة عمل جبنة الموزاريلا ، الموزاريلا هي نوع جبنة ايطالي وتستخدم بكثرة في البيتزا أو الفطائر أو مع الأكلات الأخري، وهنا سوف نتعرف علي طريقة عمل جبنة الموزاريلا بمكونين فقط في البيت من مكونين فقط وهما اللبن والخل.

طريقة عمل جبنة الموزاريلا باللبن و الخل:

نستخدم الخل مع اللبن ليساعد علي تكون الخثاله اللبنية وهي التكتلات التي تتكون من اللبن ويصنع منها جنبة الموزاريلا.

لتر و نص حليب كامل الدسم. ربع كوب خل (كل لتر و نص لبن بيأخذ ربع كوب من الخل ).

نضع اللبن في الإناء ويسخن قليلاً حتي يصبح دافئاً لا اكثر.

ثم نضع الخل علي اللبن ونقوم بالخلط لكي يخلطوا جيداً.

نقوم بغلق الإناء جيداً وترك الخليط علي درجة حرارة قليلة و تركه من 20 إلى 25 دقيقة حتي تتكون الكتل.

ثم نقوم بتجميع التكتلات الموجودة في الخليط علي مصفاه وتعجن حتي يتماسك قوامها وأثناء ذلك نقوم بوضع العجينة داخل السائل الناتج من خليط اللبن والخل يجب أن يكون دافئاً و نعجن حتي تصبح العجينة مطاطية.

المكونات:الطريقة:

بعد عجن الجبن جيداً مع سائل خليطها، نضع الجبن في وعاء ملئ بالماء البارد لمدة 5 دقائق حتي تتماسك اكثر . بعد ذلك أصبحت جبنة الموزاريلا جاهزة.

يمكن تركها في الثلاجة واستخدامها في أي وقت.

اربع لتر لبن. معلقة ملح. معلقة و نص ملح ليمون ، نستخدمه بدلاً من الخل لأنه اقوي قليلاً. ربع معلقة من سائل المنفحة أو (Animal Rennet).

نضع ملح الليمون في كوب أو كوب إلا ربع ماء ونقوم بتذويبه جيداً.

نضيف المحلول السابق علي الحليب في حلة /إناء واسع ونضعه علي النار درجة حرارة متوسطة.

نضع سائل المنفحة في ربع كوب ماء ونقوم بتقليبه أولاً ثم وضع هذا الخليط علي اللبن، ونقوم بتقليب جميع المقادير معاً.

نقوم بتغطية الحلة أو الإناء الموضوع فيه الخليط لمدة نص ساعة حتي تتكون التكتلات.

بعد انتهاء الخليط وتكون نسبة كبيرة منه خثالة لبنية، نقوم بتجميع هذه التكتلات معاً ولكي نتخلص من السائل الزائد فيها ،نقوم بوضع مصفاه فوق الإناء/الحلة ونقوم بعصرها حتي تتماسك وتتخلص من كل السائل الموجود داخلها.

وضعها في ماء يحتوي علي كرات تلج لمدة 5 دقائق وأخيراً جبنة الموزاريلا جاهزة ومصنوعة في البيت.

طريقة عمل الموزاريلا بالمنفحة: المكونات:الطريقة: