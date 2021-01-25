افضل طريقة لتحضير الشوريك بالسكر بطعم رائع ومذاق لذيذ بالخطوات في منزلك يعتبر الشوريك من المعجنات المتعارف عليه في معظم دول البلاد العربية، حيث أن المكونات وطريقة التحضير تختلف من بلد إلى اخر وهى أيضا مشهورة حيث تقدم في العزائم والمناسبات ويحبها كثيرا كلا من الصغار والكبار وذلك لطعمها الشهي ومذاقها المميز فأنه يمكن تنفيذها بكل سهولة حيث أنها غير مكلفة وذلك عن طريق تنفيذ افضل طريقة لتحضير الشوريك بالسكر بطعم رائع ومذاق لذيذ وذلك باتباع الخطوات وتطبيق المكونات الخاصة بية وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تحصلي على ألذ طعم. المقادير 3 كوب دقيق

1/2 كوب سمن

1/2 كوب سكر

2 حبة بيض

2 كيس فانيليا

1 معلقة كبيرة خميرة

1 كوب لبن

رشه ملح

للوجه

1 حبة بيض

فانيليا

سكر افضل طريقة لتحضير الشوريك بالسكر بطعم ومذاق لذيذ بالخطوات افضل طريقة لتحضير الشوريك بالسكر بطعم رائع ومذاق لذيذ بالخطوات.

اعمل على إحضار العجان لكى أقوم بوضع المكونات بية واذا لم يتواجد يتم العجن بيدك.

أقوم بوضع السكر ثم إضافة السمن واعمل على مزجهم مع بعض بشكل جيد.

اعمل على إضافة 2 بيضة واستمر بالضرب وأقوم باضافة الفانيليا واعمل على تشغيل العجان على سرعة سريعة حتى يتم مزجهم بشكل جيد.

اعمل على إحضار الخميرة واضع عليها كمية من المياه الدافئة حتى تشتغل وليست الساخنة.

أقوم باضافة الدقيق ورشة الملح على الخليط وأقوم بالمزج مرة اخرى.

أقوم بخلط العجين بكوب اللبن واعمل على إضافة كمية من الماء لتكلمه العجن جيدا.

اعمل على وضع الخميرة مع الضرب حتى تمتزج جميع المكونات ببعضها بشكل جيد.

اعمل على وضع العجينة في بوله بعد الانتهاء من عجنها حتى تختمر اتركها لمدة نصف ساعة أو أزيد قليلا حتى تختمر جيد وتصبح جاهزة للتشكيل. افضل طريقة لتشكيل عجينة الشوريك بالسكر افضل طريقة لتحضير الشوريك بالسكر بطعم رائع ومذاق لذيذ بالخطوات. اعمل على اخذ العجينة بعد تخميرها بشكل جيد وأقوم بتقطيعها إلى قطع مناسبة ومتساوية. أقوم بأخذ القطعة واعمل على تشكيل العجينة على شكل حبل مبروم ثم أقوم بلفه على شكل اسطوانه لكى تعطيني شكل جميل ومناسب لشوريك. اعمل على تكرار البرم واللف لجميع القطع ثم أقوم برصهم بالصينية التي سيتم إدخالها الفرن. كيفية تسوية الشوريك بالسكر افضل طريقة تحضير الشوريك بالسكر بطعم رائع ومذاق لذيذ بالخطوات.

أقوم بإحضار صينية واضع بها ورقة زبدة وابدأ برص قطع الشوريك الملفوف واعمل على التباعد بين كل قطعة واخرى لأنها بتكبر وذلك حتى لايتم تشابك القطع ببعضها.

اعمل على إحضار بوله أضع فيها بيضة ومعلقة صغيرة فانيليا واعمل على ضربهم جيدا.

أقوم بالفرشاة بدهن كل قطعة من الشوريك بشكل جيد من البيض بالفانيليا ثم اعمل على رش قطعة الشوريك بعد دهنها بالسكر.

اعمل على ترك الصينية بعد تجهيزها ورصها أن تخمر على الأقل نصف ساعة في مكان دافئ.

اعمل على وضعها بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق حتى يتم نضجها جيدا ويصبح لونها ذهبي.

أقوم على إخراجها من الفرن بعد تسويتها واتركها حتى تبرد ثم اعمل على رصها في طبق التقديم ويمكن تقديمها بجانب الشاي. المقاديرافضل طريقة لتحضير الشوريك بالسكر بطعم ومذاق لذيذ بالخطواتافضل طريقة لتشكيل عجينة الشوريك بالسكركيفية تسوية الشوريك بالسكر

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