كنز رباني لإنبات فراغات الشعر المنحول في مقدمة الرأس وتكثيف الخصلات الجانبية

إذا كنت تعانين سيدتي من مشكلة الشعر المنحول أو الشعر المتساقط في مقدمة الرأس؛ بسبب ارتداء الحجاب فترات طويلة وعدم تهوية الشعر، وإذا كنتِ تعانين من ظهور فراغات في فروة الرأس والخصلات الجانبية للشعر نتيجة عدم العناية بالشعر، فوصفة اليوم تناسبك بالتأكيد فهي ذات فاعلية أكيدة في إنبات فراغات مقدمة الرأس، وكذلك زيادة كثافة الشعر فقط بورق الغار أو ورق سيدنا موسى، وسوف نقوم بتحضير كريم الغار لإنبات الفراغات وزيت الغار لترطيب الشعر.

وصفة كريم الغار لإنبات فراغات الشعر

هذا المكون الرائع حيث يعد من المنتجات الطبيعية السحرية للعناية بالشعر، وأيضا يناسب جميع أنواع الشعر لما له من فوائد تجميلية وعلاجية للشعر، جعلته من احد اهم المنتجات التي نستخدمها طبيعيا للحصول على شعر صحي وجميل، ووصفة اليوم عبارة عن كريم الغار الذي يعمل علي إنبات فراغات الرأس ويقوي بصيلات الشعر، وأيضا يساعد في إنبات شعيرات قوية مع زيادة في طول وكثافة الشعر، كذلك يعمل علي تغذية فروة الرأس ويعطي رائحة جميلة مميزة للشعر، وأيضا يحمي الشعر من التكسر والتقصف والتساقط وتعطي له لمعة وحيوية ملحوظة من أول استخدام.

ويتكون كريم الغار لإنبات فراغات مقدمة الرأس والخصلات الجانبية من المقادير الطبيعية التالية:

مقدار كوب من ورق الغار.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الأصلي أو أي زيت تفضلينه ويناسب نوع شعرك.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير ورق الغار ثم يترك ليجف تماما ثم يتم طحنه في الخلاط الكهربائي، بعد ذلك يتم غربلته جيدا ليتم الحصول على بودرة ناعمة، ثم يتم أخذ مقدار ملعقة كبيرة من بودرة ورق الغار ويتم وضعها في وعاء، ثم يتم إضافة مقدار الزبادي الطبيعي إلى الوعاء ويمكنك استبدال الزبادي بالحليب السائل، ويتم مزج المكونات جيدا ثم يتم إضافة مقدار زيت الزيتون، وإذا كنتِ من أصحاب الشعر الدهني يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض أو خل التفاح إلى الخليط ثم يتم التقليب مرة أخرى.

بعد ذلك يتم تطبيق الوصفة علي الشعر بالكامل بداية من مقدمة الرأس من الجذور وحتى الأطراف، وتوزع جيدا مع الاهتمام بالفراغات الجانبية في خصلات الشعر، ثم يتم عمل تدليك للأماكن التي بها صلع لمدة خمس دقائق، وبعدها يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي ثم يترك الشعر لمدة ساعة، بعد ذلك يغسل الشعر جيدا ثم يرطب الشعر بزيت الغار بقطرات قليلة فقط منه.

زيت الغار

يمكنك أيضا تحضيره في المنزل بتحضير كوب من بودرة أوراق الغار وكوب من زيت الطعام أو زيت الزيتون، ويتم وضع هذا الخليط في حمام مائي ساخن لمدة لا أقل عن ثلاثة ساعات ثم يوضع الخليط في برطمان زجاجي، ويتم حفظه في مكان مظلم وجاف لمدة أسبوع مع رج البرطمان يوميا، ثم يمكنك استخدامه بعد ذلك.

فوائد أوراق الغار الأخرى للشعر

أوراق الغار فوائدها كثيرة في العناية بصحة وجمال الشعر؛ نظرا لاحتوائه علي الكثير من المكونات الطبيعية كفيتامين ب وفيتامين آي وفيتامين سي، كما أنها غنية جدا بالزيوت الطيارة والمعادن وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والحديد والمغناسيوم والزنك، وهذه المكونات تنعكس علي صحة وجمال وحيوية الشعر، بالاضافة إلى أن أوراق الغار مضادة للبكتيريا والفطريات وتعالج التهابات فروة الرأس والقشرة وتخلص فروة الرأس من القمل والصيبان.

البيض أيضا يحتوي على البروتين الذي يعمل على تغذية الشعر، ويحتوى أيضا على البيوتين والذي يعمل على تقوية الشعر وتكثيفه، يتم إستخدام البيض عن طريق وضع بيضة أو اثنين حسب طول الشعر فى وعاء ويتم خلطه جيدا، ثم يتم تطبيقه على فروة الرأس الرطبة ويُترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر، ويتم تكرار الوصفة مرة أو اثنين أسبوعيا.

علاج كافة مشاكل الشعر

ويمكنك أيضا تجربة كريم السدر والزيتون لإعادة إنبات فراغات الشعر بسرعة ولكن تلك الوصفة تتطلب التركيز أثناء تحضيرها، حيث يتم تحضير القليل من مطخون ورق السدر ومقدار قليل من زيت الزيتون البكر، بالاضافة إلى مغلي 4 فصوص ثوم مع نصف بصلة مقطعة لشرائح صغيرة، ويتم خلط تلك المكونات بعناية حتى يتم الحصول على قوام كريمي، ثم يتم تطبيقها على فراغات الشعر ومناطق الشعر الخفيف لمدة ساعتين، ثم يتم غسل الشعر جيدا ويتم تكرار تلك الخلطة مرتين أسبوعيا.

ويُعد الشوفان المطحون من أكثر مُرطبات الشعر الطبيعية على الإطلاق، كما يُعالج جفاف وتهيج الشعر وكذلك يعالج قشرة الشعر والإحتكاك؛ وذلك لإحتواءه على فيتامين ب، كما يُعزز تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الكولاجين في فروة الرأس ليمنحك شعر صحي خالي من العيوب والهيشان والتقصف ويساعد على زيادة طول الشعر وكثافته مع الإستمرار.