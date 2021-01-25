كنز رهيب ضعيه في الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ويطول شعرك بسرعه الصاروخ و لن يتساقط بعد اليوم

معلقة مذهلة ضعيها في الشامبو تساقط الشعر من الأمور المزعجة التي تؤثر على نفسية العديد من الأشخاص كما تأتي ايضا تساقط الشعر أو عدم تطويله بشكل منتظم بسبب عدة عوامل منها النفسية المتغيرة، أو عدم تناول المأكولات الصحية أو يمكن بسبب العوامل الوراثية هي المتسببة في عدم تطويل الشعر، وتساقطه بشكل مستمر كما أن عندما يصاب الفرد بأمراض متعددة منها السكر، والضغط فهو يؤثر تأثير سلبي على الشعر ويعمل على تساقطه، ولكن سوف نقضي على هذه المشاكل بطريقة واحدة فقط نقوم بوضعها داخل الشامبو وسوف نقول وداعا لجميع تساقط الشعر وتقصفه ونرحب أيضا في تطويل الشعر التي نحصل عليه في وقت قياسي جدا لذلك لا داعي للقلق بعد اليوم من تساقط الشعر لأنه سوف لا يتساقط مره ثانية.

وبعدما تأكدنا من فعالية المواد الطبيعية يمكننا أن نقوم باضافة ملعقة واحدة على الشامبو لكي يجعل الشعر طويل وكثيف كل ما عليك عزيزتي أن تقومي بالتالي:-

يجب تحضير ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

وملعقة أخرى من زيت الخروع.

ونقوم بوضعهم على حمام بخار دافئ.

ونبدا باضافة هذا على الشامبو.

ونبدأ برج الشامبو جيدا

نقوم باستخدام الشامبو مرتين في الأسبوع.

وسوف نجد أن النتائج مبهرة في تطويل الشعر وتكثيفه ونحصل على شعر ناعم ومثالي، وذلك بسبب الفيتامينات والبروتينات الموجودة داخل زيت الزيتون الفعال في تطويل الشعر والتي يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية، والغير طبيعية أيضا بسبب فعاليته، القوية وايضا زيت الخروع والمعروف عنه أنه يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه.

من المعروف عن فيتامين e أنه فيتامين رائع يدخل في العديد من الوصفات الخاصه بالشعر، والبشرة كما أنه غني بالمعادن، بجميع الفيتامينات، الرائعة، في تفتيح البشرة، كما أنه مفيد جدا في تطويل الشعر يمكن أن نقوم باضافته داخل الشامبو وسوف نحصل على شعر طويل وكثيف في اقل من اسبوع.