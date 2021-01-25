أفضل ماسك طبيعي للمناسبات تفتيح رهيب للبشرة 5 درجات من أول استعمال

تسعي كل سيدة للحصول على بشرة فاتحة صافية خالية من البقع الداكنة والترهلات، في نفس الوقت الذي تعاني فيه الكثيرات من حبوب الشباب وآثارها، بينما تواجه بعض الفتيات والسيدات أيضا من مشكلة ظهور تصبغات جلدية بالبشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس، وتلجأ الفتاة إذا اقترب موعد مناسبة معينة إلى مراكز التجميل لعمل جلسة تنظيف وتفتيح عميق للبشرة، وتتكلف مبالغ كبيرة من أجل الحصول على بشرة نقية فاتحة رغم أن الحل الطبيعي موجود ومضمون، لذا إليكِ الحل السحري البديل لأفضل الكريمات العالمية باهظة الثمن، ويكفي استعماله يوميا لمدة أسبوع قبل المناسبة للحصول على بشرة فاتحة فائقة الجمال والشباب.

كريم تفتيح البشرة قبل المناسبات والأعياد

يتكون الماسك من العناصر التالية:

1 ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب.

2 ملعقة كبيرة من الأرز.

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

1 كوب صغير من الحليب السائل.

عصير نصف حبة ليمون طازجة.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

من المعروف أن الأرز من أفضل المكونات المستخدمة لتفتيح البشرة حيث أنه سر تفتيح ونضارة بشرة الفتيات الكوريات، أما الحليب فمعروف بتأثيره الفعال على تفتيح وترطيب البشرة، كما أن الليمون هو المادة الخام لفيتامين C فيحافظ على صحة البشرة ويعمل على تفتيحها، وهذا ما يفعله أيضا زيت اللوز الحلو وزيت بذور العنب بالاضافة بالطبع إلى الترطيب، كما أن جل الصبار يعمل على التخلص بشكل فعال من البقع الداكنة ويقلل تماما من المسام الواسعة.

طريقة التحضير

يتم وضع الأرز في وعاء ثم يتم إضافة الحليب ثم رفع الوعاء على النار حتى تمام تسوية الأرز وتفتيته، وفي حاجة الحاجة للماء لزيادة تسوية الأرز يمكن إضافة ربع كوب من الماء، بعد ذلك يتم ترك الأرز ليبرد ثم يتم خلطه بواسطة الخلاط الكهربائي، ويتم تصفية الخليط بعد ذلك بواسطة مصفاة دقيقة الثقوب حتى يتم فصل القوام الكريمي الخفيف ووضعه في وعاء أخر.

يتم بعد ذلك إضافة عصير الليمون وكذلك زيت اللوز الحلو وزيت بذور العنب، ثم يتم إضافة جل الصبار والتقليب جيدا بين جميع المكونات حتى تمام الدمج والحصول على قوام كريمي خفيف، ويتم وضعه داخل وعاء مُحكم العلق حيث يمكن الاحتفاظ به لأسبوع في الثلاجة.

طريقة الاستعمال

قبل استخدام الكريم يتم غسل البشرة جيدا بواسطة الغسول أو الصابون المناسب حسب نوع البشرة، ثم يتم تطبيق الكريم على البشرة قبل الخلود للنوم بحوالي 10 دقائق، وفور الاستيقاظ يتم غسل البشرة كالمعتاد، وسنلاحظ النتيجة الرائعة من أول استعمال من تفتيح للبشرة وعلاج الهالات السوداء والبقع الداكنة والتصبغات، لتحصلين في النهاية على بشرة صحية صافية وردية نضرة تماما وأفتح حتى 5 درجات، كما يمكن تطبيق البشرة على اليدين والرقبة بالإضافة إلى بشرة الوجه.

ومن فوائد الشوفان المطحون للبشرة أنه يمنح البشرة تغذية عميقة، ويعمل على تفتيح البشرة وإستعادة شبابها ويخلصها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، كما يعمل على تنظيف البشرة والقضاء نهائيا على حب الشباب وأثاره ويعمل على ترطيب البشرة بعمق، كما يدخل في عمل ماسكات عديدة منها لترطيب البشرة وتغذيتها ومنها لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والنمش والتصبغات وتوحيد لون البشرة.