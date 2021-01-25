نصف ساعة على الشعر الخشن أو الجاف والنتيجة شعر كالحرير بشكل فوري

تهتم الكثير من السيدات والفتيات بالحصول على شعر كثيف وناعم كالحرير، وأسهل الطرق للوصول لتلك النتيجة هي الكيراتين والبروتين والحرارة، ولكن تلك الطرق الثلاث لها أضرارها البالغة من تلف الشعر وتقصفه وتساقطه، لذلك تواصلنا مع أحد خبراء التجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل حل لتلك المشكلة طبيعيا، وتوصلنا لماسك للشعر مكون من عنصرين فقط، يعطى نتائج فورية فور إزالته، كما يظل الشعر على تلك الحالة الرائعة حتى غسل الشعر.

تنعيم الشعر كالحرير في نصف ساعة فقط

تتكون مقادير الماسك من العناصر التالية:

2 عدد بيضة كاملة .

زيت الذرة ويمكن استبداله بزيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا.

يحتوى البيض على العديد من البروتينات والتي بدورها تعمل على تغذية الشعر وتعزيز بصيلات فروة الرأس، كما يعمل على تكثيف الشعر وإنبات الفراغات، حيث يُعد البيض كولاجين طبيعي لكلا من الشعر والبشرة، ليمنح الشعر نعومة ولمعان بالغ، كما يساعد على حل جميع مشاكل الشعر المتقصف التالف، ويعمل أيضا على ترطيب الشعر ليعطى مظهر صحي للشعر.

يعمل زيت الذرة أو ما يُعرف بزيت الطعام على تنشيط الدورة الدموية؛ لاحتوائه على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن، كما يعمل على تنعيم وترطيب الشعر وتكثيفه، ويعمل أيضا على التخلص نهائيا من قشرة الشعر.

طريقة التحضير

يتم وضع البيض فى الخلاط ثم يتم الخلط وإضافة الزيت بالتدريج وليس دفعة واحدة مع الاستمرار فى الضرب والخلط، حتى تتماسك ويصبح القوام كريمي تماما، ثم يتم الاحتفاظ بها فى وعاء حيث تُسمى هذه الوصفة بمايونيز الشعر الطبيعي.

طريقة استخدام الماسك

يتم تقسيم الشعر لأربعة أقسام بحد أدنى، ثم يتم تطبيق الوصفة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع مراعاة تغطية الشعر بالوصفة بالكامل، ثم يتم تمشيط الشعر ثم لفه على شكل كعكة، وأخيرا يتم تغطية الشعر بواسطة كاب حرارى أو وعاء بلاستيكي، ويُترك الماسك على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة وقد تصل لساعة كاملة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر، ويُفضل الأنواع الطبية بدلا من التجارية، وفور غسل الشعر مباشرة وعند التمشيط سنجد النتيجة الرائعة الفورية من تنعيم وفرد للشعر، بالإضافة إلى القضاء على هيشان وتقصف الشعر وإيقاف التساقط، كما سنلاحظ حيوية ونضارة ولمعان غير مسبوقة على الشعر كنتيجة تشبه إلى حد كبير الفرد الحراري للشعر.

أفضل الطرق لتنعيم الشعر الجاف والخشن

وعند إضافة ملعقتان من الفازلين ونفس المقادير من زيت الجرجير وضعف المقادير من زيت الزيتون، ثم الدمج جيدا بين المكونات حتى الحصول على قوام متناسق سائل ويتم تدليكه على الشعر لتنشيط الدورة الدموية، ثم تُترك الوصفة لمدة ساعتان على الأقل ثم يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر،ستلاحظين النتيجة الفورية من فرد وتنعيم الشعر كالحرير.

ويمكنك أيضا تجربة هذه الوصفة التي تجعل الشعر الجاف والمجعد كخيوط الحرير في أقل من ساعة واحدة، وإذا كنت ترغبين في زيادة طول شعرك وتحفيز نموه ومنع تساقطه، فيمكنك تجربة هذه الوصفة الطبيعية الرائعة التي تعتمد على الأعشاب الطبيعية في المقام الأول لتطويل الشعر بغزارة، كما يمكنك تعلم طريقة تحضير كيراتين طبيعي بمنزلك لفرد الشعر وتنعيمه وزيادة كثافته من أول استعمال

كما أن هناك أنواع متعددة من الزيوت تعمل على علاج خشونة الشعر والشعر المُجعد، ومنها زيت جوز الهند الذي يعمل على ترطيب الشعر بعمق، بالإضافة إلى زيت الزيتون الذي يُغذي بصيلات الشعر بشكل فعال، وزيت الذرة يعمل على فرد الشعر ويعالج هيشان وتقصف الشعر بسهولة، أما زيت الخروع وزيت الجوجوبا فيعملان على زيادة طول وكثافة الشعر.