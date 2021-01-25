الفطائر الذهبية القطنية يعشقها الجميع بدون بيض ولا حليب بحشوات اقتصادية سهلة وسريعه

الفطائر الذهبية القطنية إذا كنت من الأشخاص التي تفضلين دائما تناول الفطائر الذهبية التي تمثل طعم قطنى رائع يعشقها جميع اسرتك ولكن لا تعلمين ما هي طريقة عمل الفطائر القطنيه التي تتمثل بطعمها الشهير والرائع والتي لا يتم وجود بها الحليب أو البيض في مكوناتها لذلك موقعنا سوف يقوم بتقديم كل ماهو جديد حول جميع انواع الفطائر المختلفة لنا سوف نتعلم اليوم الطريقة، الهائلة لعمل الفطائر الذهبيه القطنية ولكن تابعي معي جميع الخطوات التي سوف نذكرها خلال السطور القادمة.طريقة الفطائر الذهبية القطنية
تعلمي معي يا عزيزتي الفطائر الذهبية القطنية، في اقل امكانياتها والمكونات الموجودة لدي منزلك لا تكلفك الكثير فهي تتواجد بصفة مستمرة داخل المطبخ الخاص بك كما أن الطريقة ليس بها أى عناء أو أهدار للوقت ولكن بعد ذلك سوف تقومى بعمل طريقة الفطائر الذهبية داخل منزلك بصفة مستمرة لأن الطريقة، سوف تسهل عليك العديد من الخطوات.
مقادير العجينة الذهبية:-
- نحضر كيلو من الدقيق الأبيض النقي.
- كما نحضر ايضا كوب من الزبادي.
- و ملعقة من الخميرة.
- نحضر ملعقة من البيكنج باودر.
- ونجهز كوب من الزيت.
- رشه بسيطه من الملح.
- نحضر ماء العجن، بدلا من الحليب.
قومي باتباع هذه الخطوات لكي تحصلي على العجينة الذهبية الرائعة وهي تكون كالتالي:’
- تحضير اناء وضعى فى الخميرة و كمية السكر.
- و نبدأ باضافة الماء تدريجيا و يجب أن يكون دافئ.
- نبدأ بتقليب هذه المكونات جيدا ونتركه لمدة عشر دقائق على جنب.
- نحضر وعاء ايضا اخر عميق ونظيف في البيكنج باودر و الدقيق والزبادي، والملح والزيت.
- ونبدأ في عجن هذه المكونات جيدا.
- هذه المكونات لا تحتاج الى مضرب كهرباء يمكن أن نقوم باستخدام يديك فقط.
- يمكنك عزيزتي أن تضيف الان الخميرة والسكر التي قام بإعدادها من قبل على هذا العجين.
- ونقوم بالتقليب جيدا ونعمل على العجن بشكل جيد و نحصل على عجينة طرية الآن.
- نبدأ بتشكيلها على شكل فطائر مدورة، ونفردها باستخدام النشابة نقوم بإدخال هذه العجينة في الفرن كما يمكن أيضا أن نقوم بحشوها أي حشوه نريده، جبن أو لحم مفرومة أو فراخ.
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