الفطائر الذهبية القطنية يعشقها الجميع بدون بيض ولا حليب بحشوات اقتصادية سهلة وسريعه

الفطائر الذهبية القطنية إذا كنت من الأشخاص التي تفضلين دائما تناول الفطائر الذهبية التي تمثل طعم قطنى رائع يعشقها جميع اسرتك ولكن لا تعلمين ما هي طريقة عمل الفطائر القطنيه التي تتمثل بطعمها الشهير والرائع والتي لا يتم وجود بها الحليب أو البيض في مكوناتها لذلك موقعنا سوف يقوم بتقديم كل ماهو جديد حول جميع انواع الفطائر المختلفة لنا سوف نتعلم اليوم الطريقة، الهائلة لعمل الفطائر الذهبيه القطنية ولكن تابعي معي جميع الخطوات التي سوف نذكرها خلال السطور القادمة.

تعلمي معي يا عزيزتي الفطائر الذهبية القطنية، في اقل امكانياتها والمكونات الموجودة لدي منزلك لا تكلفك الكثير فهي تتواجد بصفة مستمرة داخل المطبخ الخاص بك كما أن الطريقة ليس بها أى عناء أو أهدار للوقت ولكن بعد ذلك سوف تقومى بعمل طريقة الفطائر الذهبية داخل منزلك بصفة مستمرة لأن الطريقة، سوف تسهل عليك العديد من الخطوات.

مقادير العجينة الذهبية:-

نحضر كيلو من الدقيق الأبيض النقي.

كما نحضر ايضا كوب من الزبادي.

و ملعقة من الخميرة.

نحضر ملعقة من البيكنج باودر.

ونجهز كوب من الزيت.

رشه بسيطه من الملح.

نحضر ماء العجن، بدلا من الحليب.

قومي باتباع هذه الخطوات لكي تحصلي على العجينة الذهبية الرائعة وهي تكون كالتالي:’