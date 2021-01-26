كنز ربانى لإزالة شعر الجسم كله بدون الم نهائيا من الجذور يسقط الشعر ولن يعود نهائيا

كنز ربانى لإزالة شعر الجسم كله يمكن أن نتخلص من الشعر الموجود بالوجه، والجسم بأقل تكلفة دون أن نقوم باستخدام بعض الطرق، المضمونة التي تعمل على التخلص من الشعر دون ظهور ألم وشعور بالانزعاج، من هذا الشعر المزعج، ولكن يمكننا من اليوم أن نتخلص من هذا الشعر بطريقة طبيعية، وفعالة كما أنها تعمل أيضا الماسكات الطبيعية على تفتيح البشرة، ومع ازاله الشعر بشكل نهائي تزيل أيضا البقع الداكنة الموجودة في الجسم لذلك لا داعي للقلق بعد اليوم من الشعر المتواجد والتي يسبب لك الأرق والتوتر من البحث عن طريقة إزالته

الجوافة فاكهة المعروف عنها أن لديه العديد من الفوائد، والمميزات عند تناولها، ولكن لايعلم الكثير ما لديها فوائد جمالية متميزة في تفتيح البشرة الداكنة، كما أنها تخلصنا من الشعر الزائد في الجسم، وتعيد أيضا بناء البشرة المتضرر من أشعة الشمس الفوق بنفسجية هي تقضي على تلف البشرة، بشكل كامل تجعلنا نشرع بالتألق عند تطبيقها في ماسك، والتخلص من شعر الوجه.

ولكن عندما نتحدث عن الموز الرائع فى تفتيح البشرة فإنه يقضي على البشرة الجافة، يخلصنا من الشعر الموجود بالمناطق الحساسة، ويعيد حيويته مرة ثانية، الموز لديه العديد من الفوائد الصحية فهو منعم جدا للبشرة، لذلك يمكننا تطبيق وصفة الموز والجوافة الرائعة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من عصير الجوافة.

ربع كوب من الموز المهروس.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة:-