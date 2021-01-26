كوباية دقيق ومعلقة سكر جهزي حلي الشتاء في دقائق من حلاوتها وطعمها هتعمليها كل يوم

كوباية دقيق ومعلقة سكر جهزي حلي الشتاء نجد أن عدد كبير من الاشخاص ليس لديهم الامكانيات الكافية، ولا المكونات اللذيذة، و اللازمة لعمل بعض الحلويات مثل المحلات، لكن سوف نقوم بتحضير طعم مميز ورائع من كيكة سهلة وبسيطة، يمكن تحضيرها من خلال تحضير كوب واحد من السكر مع كوب اخر من الدقيق، وسوف نحصل على أفضل وأروع كيك، يمكن أن نقوم بتحضير وتبدأي في تقديمها لأطفالك أو إذا جاء ضيف في أي وقت يمكن أن نقوم بتحضيرها في أسرع وقت فهي لا تأخذ سوى دقائق معدودة عند تحضيرها.

كوباية دقيق ومعلقة سكر جهزي حلي الشتاء

كب كيك كوب دقيق وطول سكر

هذه الطريقة من الكب كيك السهلة، البسيطة لا تاخذ سوى عشر دقائق اثناء تحضيرها لذا تابعي معي الطريقة:-

كوب من السكر.

كوب من الدقيق.

2 بيضة.

رشة بسيطة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

شوكولاتة للتزيين ويكون حسب الرغبة إن وجدت.