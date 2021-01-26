كوباية دقيق ومعلقة سكر جهزي حلي الشتاء في دقائق من حلاوتها وطعمها هتعمليها كل يوم

كوباية دقيق ومعلقة سكر جهزي حلي الشتاء نجد أن عدد كبير من الاشخاص ليس لديهم الامكانيات الكافية، ولا المكونات اللذيذة، و اللازمة لعمل بعض الحلويات مثل المحلات، لكن سوف نقوم بتحضير طعم مميز ورائع من كيكة سهلة وبسيطة، يمكن تحضيرها من خلال تحضير كوب واحد من السكر مع كوب اخر من الدقيق، وسوف نحصل على أفضل وأروع كيك، يمكن أن نقوم بتحضير وتبدأي في تقديمها لأطفالك أو إذا جاء ضيف في أي وقت يمكن أن نقوم بتحضيرها في أسرع وقت فهي لا تأخذ سوى دقائق معدودة عند تحضيرها.كوباية دقيق ومعلقة سكر جهزي حلي الشتاء
كب كيك كوب دقيق وطول سكر
هذه الطريقة من الكب كيك السهلة، البسيطة لا تاخذ سوى عشر دقائق اثناء تحضيرها لذا تابعي معي الطريقة:-مكوّنات
- كوب من السكر.
- كوب من الدقيق.
- 2 بيضة.
- رشة بسيطة من الفانيليا.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- شوكولاتة للتزيين ويكون حسب الرغبة إن وجدت.
- نحضر وعاء عميق نضع فيه السكر والدقيق والفانيليا والبيض، والبيكنج بودر، وايضا نقوم بأضافة كوب من المياه.
- ونبدا بدمج هذه المكونات جيدا كما يمكننا أن نقوم باستخدامها خلاط كهربائي لتسهيل علينا عمل الكيكة، والسرعة في الوقت.
- نبدأ بعد أنتهاء هذه الطريقة من دمج المكونات.
- يمكننا أن نقوم بتحضير قالب الكب كيك الورق ونضع به ورق الكب كيك، ونقوم بسكب كمية بسيطة في ورق من الكب كيك.
- ونكرر هذه العملية مرة ثانية حتى انتهاء جميع كميات العجين الموجودة لدينا.
- يمكننا الآن أن نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- ونتركها 10 دقائق.
- نبدا بادخال قالب الكب كيك بعد عشر دقائق نقوم باخراجه ونتأكد أنه تم طهيها جيدا.
- كما يمكن أم نقوم باستخدام في هذه الخطوة خله الشيش طاووق، لكي نتأكد من نضج.
- نتركه حتى يبرد 10 دقائق ونبدأ في تزيين باستخدام الكريم شانتيه أو الكريمة العادية، والشوكولاتة.
- وتعتبر هذه الخطوة حسب رغبة الاشخاص التي يقوم بتناول الكب كيك
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