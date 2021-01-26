فطائر الطاسة الرهيبة سريعه التحضير طعم روعة وطريقة سهلة 

فطائر الطاسة الرهيبة سريعه التحضير إذا جاء لنا ضيف في أي، وقت قد نشعر بالحيرة والقلق من عدم تحضير أي طعام ولكن قد يأتي أمامنا فكرة سريعة، في أ نقوم بطلب اكل من المطاعم، أو إذا جاي أحد الاطفال، وشعر بالجوع في الليل، وليس أمامنا حل غير أن نقوم بطلب اكل من الخارج، ولكن سوف نتخلص من كل هذه المشاكل من خلال أننا سوف نتعرف اليوم عن الحل الاكيد إذا حدث لنا هذه الظروف الطارئة، عندما نقوم بتحضير فطائر الطاسة الرهيبة، والرائعة في تناولها والتي تتمثل فيها اسهل ما يمكن أن نقوم بتقديمها للضيوف إذا جاء أحدهم في وقت غير متوقع أو إذا شعرنا بالجوع، في أي وقت يمكن أن نقوم بتحضيرها فهي وجبة شهية، ومميزة.

يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير فطائر الطاسة الغريبة، والمميزة، والسهلة فى تحضيرها والتي لا تأخذ سوى دقائق معدودة.

كوب الأ ربع من الدقيق .

كوب ماء.

ملعقة من الخميرة.

كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب( كما يمكن أن نقوم باستبداله باستخدام الحليب البودر).

رشة بسيطة من الملح.

ملعقة من السكر المطحون.

يمكنك الآن أن تقومي بتحضير وعاء صغير وأضيفي فيه كمية من المياه.

وكما يمكنك أن تضعي به الخميرة بشكل تدريجي.

ونقوم بتقليل هذه المكونين ونضعهم على جنب.

نبدا بتحضير وعاء آخر ونقوم باضافة، فى جميع المكونات الاخرى من الدقيق والملح والسكر والماء والزيت والحليب.

ونبدأ بدمجهم بشكل جيد.

يمكنك الآن أن تقوم بهذه الاضافة، الماء والخميرة الفورية على الدقيق والمواد المكونات الجافة.

ونبدأ في العجن لمدة عشر دقائق أو اكثر حتى نحصل على عجينة متماسكة المطاطية.

يمكننا أن نقوم بتركها حتى تختمر وترتاح لمدة 30 دقيقة.

نبدأ بفرد العجينة، ونضعها فى طاسة بها كمية بسيطة من الزيت.

ونقوم بادخالها الفرن أو يمكننا أن نقوم بوضعها على النار.

كما يمكن ايضا أن نقوم بعمل حشو لذيذه لهذه الفطائر.

إذا كان بالجبن الشيدر أو الموزاريلا.

ويمكن لا نقوم بإضافة السبانخ المفيدة واللحمة المفرومة.

طريقة تحضير فطائر الطاسة الرهيبة:-