طريقة عمل بسكوت العجوة اللذيذ الشهي بمكونات بسيطة في المنزل

يعد بسكوت العجوة ، من الحلويات لذيذة الطعم التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لجسم الأنسان، فهو يساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض، فهو من الحلويات التي تقدم للطلاب في المدارس، لأنه يعمل على تقوية الذاكرة ويقلل من النوم والخمول عند الأطفال، وهو سريع التحضير فيجب على كل أم عمل بسكوت العجوة في المنزل، بدل من شرائه، لأن بعض الأطفال يفضلون تناوله من خارج المنزل، فالذلك حرصنا على تقديم طريقة عمل البسكوت بالمنزل بدل من شرائه من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت العجوة بمكونات بسيطة وسهلة.

مكونات بسكوت العجوة

يتكون البسكوت من مكونات بسيطة تزيد من حلاوة طعمه وهى كما يلي:-

كوب من الزبدة. كوب من السكر البودرة. ملعقة من العسل الأسود. 2 بيضة. ملعقة من الفانيلا. ملعقة من البيكنج بودر. رشة ملح. ثلاث أكواب من الدقيق. طبق من معجون التمر.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكوت العجوة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضع الزبدة والسكر والعسل والبيض والفانيلا ونخفقهم جيداً.

ثم نقوم بتفريغ الخليط في طبق كبير ثم نضيف الملح والبيكنج بودر والدقيق بالتدريج للحصول على عجينة متماسكة القوام.

نقوم بوضع العجينة في الثلاجة حتى تتماسك جيداً.

بعد ذلك نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ونفردها بواسطة النشابة ثم نقوم بوضع معجون التمر عليها ونفرده جيداً.

نقوم بغلق العجينة على بعضها.

ثم نقوم بتقطيعها على شكل أصابع بواسطة سكينة ثم نرص أصابع البسكوت في صينية مدهونة بقليل من الزبدة.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تصبح ذهبية اللون.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن ثم نتركها تبرد ثم نقدمه بالهناء والشفاء.

طريقة عمل عجوة التمر في المنزل

يتم تحضير عجوة البلح بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-