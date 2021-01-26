طريقة عمل عين الجمل اللذيذة في المنزل بسهولة وبساطة وبأقل الإمكانيات

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عين الجمل تعتبر نوع من أنواع الحلويات اللذيذة والهشة التي يحبها الكثير والتي تشبه طريقة تحضير البيتيفور والبسكويت، وهي من الحلويات التي لها مذاق خاص عند بعض الأشخاص، ويمكن تقديمها في المناسبات والأفراح والأعياد وتختلف طرق حشوها حتى يمكن حشوها بالشوكولاتة أو التوفي، ويتم تقديمها بجانب كوب الشاي أو القهوة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير عين الجمل اللذيذة.مكونات عمل عين الجمل
تحتوي عين الجمل على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب من السكر المطحون بودرة.
- كوب من النشا.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- 2 بيضة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الزبدة اللينة بدرجة حرارة الغرفة.
- التوفي علبة من القشطة.
- 2 كوب من السكر العادي.
- ثلاثة أرباع كوب من الزبدة اللينة بدرجة حرارة الغرفة.
- علبة من الحليب المكثف المحلى.
سوف نتعرف على طريقة تحضير عين الجمل الهشة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بتحضير العجينة أولاً من خلال وضع السكر في إناء عميق، ثم نضيف إليه البيض ونخفق المكونات باستخدام المضرب الكهربائي إلى أن يذوب السكر جيداً.
- نضيف الفانيليا مع الاستمرار بالخفق إلى حين الحصول على مزيج كريمي ناعم.
- نقوم بنخل الدقيق الأبيض والنشا والبيكنج بودر ورشة الملح والسكر في وعاء أخر ثم نقلبهم باستعمال ملعقة.
- نقوم بإضافة المكونات الجافة السابقة بالتدريج على ثلاث مرات إلى مزيج البيض ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية يمكن تشكيلها.
- نكور العجينة إلى كرات صغيرة الحجم حتى الانتهاء من كمية العجين كلها، ثم نضعها بالقالب المخصص لعين الجمل.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ثم ندخل القالب إلى الفرن حتى تبدأ أطرافه بالتحمير.
- نخرج القالب من الفرن ونتركه جانباً حتى تبرد قليلاً، ثم نحاول إخراجها من القالب بهدوء ولطف باستخدام شوكة.
- تحضير حشوة التوفي ثانياً نضع السكر في إناء على النار ونقلبه إلى أن يصبح لونه بنياً.
- نضيف إليه السكر المطحون ونقلب قليلاً، ثم نضيف الزبدة مع الاستمرار في التقليب حتى تمتزج المكونات معاً.
- ثم نضيف القشطة بحذر ونقلب مع الإبتعاد عن النار.
- نضيف الحليب ونقلب حتى نحصل على توفي يشبه لون الكابتشينو.
- نقوم برفع التوفي عن النار مرة أخرى، ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من التوفي في وسط كل حبة من حبات عين الجمل، وتوضع في طبق التقديم بالهنا والشفا.
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