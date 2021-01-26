طريقة عمل عين الجمل اللذيذة في المنزل بسهولة وبساطة وبأقل الإمكانيات

عين الجمل تعتبر نوع من أنواع الحلويات اللذيذة والهشة التي يحبها الكثير والتي تشبه طريقة تحضير البيتيفور والبسكويت، وهي من الحلويات التي لها مذاق خاص عند بعض الأشخاص، ويمكن تقديمها في المناسبات والأفراح والأعياد وتختلف طرق حشوها حتى يمكن حشوها بالشوكولاتة أو التوفي، ويتم تقديمها بجانب كوب الشاي أو القهوة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير عين الجمل اللذيذة.

مكونات عمل عين الجمل

تحتوي عين الجمل على بعض المكونات وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر المطحون بودرة.

كوب من النشا.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

2 بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة اللينة بدرجة حرارة الغرفة.

التوفي علبة من القشطة.

2 كوب من السكر العادي.

ثلاثة أرباع كوب من الزبدة اللينة بدرجة حرارة الغرفة.

علبة من الحليب المكثف المحلى.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عين الجمل الهشة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-