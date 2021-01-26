الكريم الخارق لفرد وتنعيم الشعر كالحرير بدون بيض أو رائحة كريهة في ساعة واحدة

مع تصفح تاريخ العلاج الطبيعي لمشاكل الجسم المختلفة سواء المشاكل العضوية أو التجميلية، نكتشف الجديد والجديد دائما عن أسرار تجميل الشعر والبشرة طبيعياً، ولكن الحقيقة أنه ليس سراً عن الأجيال السابقة، والتي كانت تعتمد على المكونات الطبيعية في تحضير وصفات وكريمات فعالة للغاية في علاج مشاكل الشعر والجسم، إليكِ وصفة كريم من اروع الوصفات لفرد الشعر وتنعيمه وترطيبه، وإعطاؤه ملمس كالحرير من أول استعمال بمكونات بسيطة وسهلة وفعالة، حيث تعتبر خلطة خارقة بحق لفرد وتنعيم وترطيب الشعر.

وصفة كريم فرد وتنعيم الشعر طبيعياً

تتكون الوصفة من عدد من المكونات الطبيعية ذات الفوائد المتعددة وهي:

كوب كبير من حليب جوز الهند. ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض الطبيعي. ملعقة كبيرة من نشاء الذرة. نصف ملعقة من الفازلين الطبي. ملعقة كبيرة من جل الصبار (جل الالوفيرا).

طريقة التحضير

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار حليب جوز الهند ومقدار العسل ونشاء الذرة،بعد ذلك يتم التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات معا بشكل جيد، ثم يتم إضافة مقدار الفازلين ومقدار جل الالوفيرا ثم يتم خلط المكونات جيدا مرة أخرى، بعد ذلك يتم وضع الخليط في إناء للطهي ثم يُرفع علي نار هادئة حتى يتم تمام الذوبان، أو يُمكن وضع الوعاء في حمام مائي ساخن حتى ذوبان المكونات أيضا، وحتى يتم الحصول على قوام كريمي , بعد ذلك يُترك الخليط قليلا ليبرد قبل استخدامه.

طريقة الاستخدام

يُطبق الكريم على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف مع سحب خصلات الشعر خصلة خصلة، في نفس الوقت يتم عمل تدليك لفروة الرأس وهي على وضعية الركوع لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ثم بعد ذلك يتم تمشيط الشعر برفق قليلا ثم يُلف الشعر ببلاستيك غذائي أو كيس بلاستيكي، ثم يُترك لمدة من ساعة الي ساعتين قبل أن يتم غسل الشعر جيدا بشامبو الأطفال أو شامبو طبي، واستخدمي البلسم بعدها على أطراف الشعر فقط بعيدا عن جذوره.

فوائد حليب جوز الهند للشعر

حليب جوز الهند رائع للشعر المجعد والتالف، حيث يحتوي على العديد من المكونات الطبيعية كالدهون وفيتامين E والمعادن التي يحتاج إليها الشعر، إضافة إلى انه يمد الشعر بالعناصر الغذائية اللازمة لمنع تساقطه؛ حيث أنه يساعد في إعطاء الشعر الرطوبة اللازمة، كما يعمل على نمو وتغذية الشعر بشكل صحي؛ حيث انه يساعد علي تعزيز نمو بصيلات الشعر وبالتالي تزيد كثافة الشعر , بالاضافة إلى أنه يعمل علي التنظيف العميق وإزالة الأوساخ العالقة في فروة الرأس.

تنعيم زترطيب الشعر الجاف

ويعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية لتنعيم الشعر حيث يتم تسخينه قليلا فى حمام مائي، ثم يتم وضعه على فروة الرأس مع التدليك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق، ثم يتم تغطيته بواسطة وعاء بلاستيكي أو منشفة ساخنة ويُترك لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر بواسطة شامبو وبلسم مناسبين حسب نوع الشعر ويُفضل استخدام الأنواع الطبية.

يتم إضافة نفس المقادير من المكونات التالية زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت الجرجير، مع إضافة حبة بصل متوسطة الحجم يتم وضعها في الكبة ثم عصر البصل لإخراج عصير البصل وإضافته على مجموعة الزيوت التي تم ذكرها بعد تسخينها لعمل حمام زيت للشعر بشكل فعال، ويُترك علشان الشعر لمدة ساعة كاملة ثم يتم غسل الشعر جيدا وسنلاحظ نعومة وانسيابية غير مسبوقة لها تأثير البروتين من فرد الشعر.