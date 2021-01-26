طريقة عمل أقراص الكيك اللذيذة المختلفة ببيضة واحدة فقط وشكل جديد خرافة

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أقراص الكيك شكلها مختلف وتحفة ولكن ليس الكثير من الناس يقوموا بصنعها لأنها غير معروفة، ولكن من خلال موقعنا تستطيع متابعة كل ما هو جديد ومختلف عن الآخرين، حيث يمكن القيام بعملها لأطفالنا الصغار لشكلها الجذاب بدلاً من شرائهم الكيك الخارجي الذي يحتوي على المواد الحافظة الضارة، وهذه الأقراص طعمها لذيذ وتحفة يتم تناولها مع الشاي أو أي مشروب آخر، يتم عملها في وقت قصير جداً لا تتطلب تخمير ومدة الطهي 10 دقائق فقط وبعد ذلك يتم حشوها بالشيء المطلوب المتوفر لديكي، والآن سوف نقدم لحضراتكم في هذه المقالة من خلال موقع ثقفني مكونات أقراص الكيك وطريقة تحضيرها.مقادير أقراص الكيك المدهشة
من خلال موقع ثقفني يمكنك متابعة كل ما هو جديد ومختلف عن الآخرين والآن سوف نقدم لأحلى أم مقادير أقراص الكيك المدهشة وهي كالتالي:
- كوب واحد من الحليب.
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- حبة واحدة من البيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
الحشو والتزيين
- نوتيلا أو أي نوع من الشيكولاته.
- نصف ملعقة صغيرة من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من عجينة الكيك.
- نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.
تعتبر طريقة تحضير هذا النوع من الكيك مثل طريقة أي نوع كيكة أخرى ولكن على شكل أقراص وهذه الطريقة هي كما يلي:
- نحضر إناء للعجن ونضع به السكر والبيض والفانيليا ونقوم بضربهم جيداً بالمضرب اليدوي أو في الخلاط الكهربائي.
- نضع على هذا الخليط كوب الحليب ونستمر في الضرب حتى يذوب السكر تماماً.
- نأخذ ملعقة من الزيت ونضعها بعيداً ثم نضع الكمية الباقية على المكونات السابقة ونخلطهم مع بعض.
- نحضر مصفاة صغيرة أو منخل ونضع بها الدقيق على المكونات حتى يدخل هواء للكيكة ونضع في الدقيق بعد أن ننخلة رشة الملح.
- نضرب الخليط جيداً مع ملاحظة وجود القوام ثقيل غير قوام الكيك العادي.
- بعد ذلك نأخذ ملعقتين من العجين ونضع عليهم الكاكاو والحليب ونقلبهم جيداً للتزيين، ثم نضعهم في كيس حلواني.
- نحضر صاج مدهون بالزيت وعليه رشة خفيفة من الدقيق ونضع ملعقة كبيرة من العجين في الصاج ونفردها بالملعقة على شكل دائرة ونكرر هذه الخطوة حتى تمتلئ الصاج بالعجين، ونضع في صاج آخر نفس الكمية الموجودة في الصاج الأول.
- نشكل وجه عجين صاج واحد فقط بخليط الكاكاو على حسب الشكل المراد ومنها الخطوط الدائرية.
- ندخل الصاج الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق في الرف الأوسط.
- نخرج الصاج من الفرن ونتركه يبرد ثم نقوم بتسوية الأطراف من خلال كوب كبير ( نقطع به الأطراف المقرمشة )، بعد ذلك نضع كمية من النوتيلا أو المربي على قرص من الأقراص السادة ونلصق به قرص آخر من المشكل، الأطراف المقرمشة الزائدة نقوم بطحنها في المطحنة ونغمس بها منتصف الأقراص، نكرر هذه الخطوات حتى تنتهي الكمية الموجودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أقراص الكيك اللذيذة المختلفة ببيضة واحدة فقط وشكل جديد خرافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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