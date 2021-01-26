طريقة عمل أقراص الكيك اللذيذة المختلفة ببيضة واحدة فقط وشكل جديد خرافة

أقراص الكيك شكلها مختلف وتحفة ولكن ليس الكثير من الناس يقوموا بصنعها لأنها غير معروفة، ولكن من خلال موقعنا تستطيع متابعة كل ما هو جديد ومختلف عن الآخرين، حيث يمكن القيام بعملها لأطفالنا الصغار لشكلها الجذاب بدلاً من شرائهم الكيك الخارجي الذي يحتوي على المواد الحافظة الضارة، وهذه الأقراص طعمها لذيذ وتحفة يتم تناولها مع الشاي أو أي مشروب آخر، يتم عملها في وقت قصير جداً لا تتطلب تخمير ومدة الطهي 10 دقائق فقط وبعد ذلك يتم حشوها بالشيء المطلوب المتوفر لديكي، والآن سوف نقدم لحضراتكم في هذه المقالة من خلال موقع ثقفني مكونات أقراص الكيك وطريقة تحضيرها.

مقادير أقراص الكيك المدهشة

من خلال موقع ثقفني يمكنك متابعة كل ما هو جديد ومختلف عن الآخرين والآن سوف نقدم لأحلى أم مقادير أقراص الكيك المدهشة وهي كالتالي:

كوب واحد من الحليب.

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

حبة واحدة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

الحشو والتزيين

نوتيلا أو أي نوع من الشيكولاته.

نصف ملعقة صغيرة من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من عجينة الكيك.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا النوع من الكيك مثل طريقة أي نوع كيكة أخرى ولكن على شكل أقراص وهذه الطريقة هي كما يلي: