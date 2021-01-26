إزالة الهالات السوداء تحت العين ، الهالات السوداء هي من المشاكل التي تسيء من شكل وصفاء البشرة، وغالبا ما تظهر الهالات السوداء بسبب الإرهاق الدائم وعدم النوم في الأوقات المناسبة أو التأخير في النوم، والآن سنتعرف علي كيفية إزالة الهالات السوداء تحت العين بمنتجات طبيعية في يوم واحد من المنزل.

جل الصبار للتخلص من الهالات السوداء

بسبب احتواء جل الصبار علي مضادات الأكسدة التي تساعد علي علاج الانتفاخات حول العين، والتقليل منها، والتخلص منها، فقط ضعيه علي منطقة الهالات في الليل وقومي بتدليكها لمدة لا تقل عن دقيقتين، وفي الصباح اغسليه بالماء وستلاحظين الفرق في خلال أيام.

البرتقال لإزالة الهالات السوداء تحت العين

البرتقال يعتبر من الفاكهة الشتوية المنتشرة هذه الأيام، ويحتوي علي العديد من القيم الغذائية المفيدة،كما انه يحتوي علي فيتامين سي المفيد للبشرة، وفي هذه الوصفة نعتمد علي قشر البرتقال للتخلص من تلك الهالات.

بشر البرتقال

ماء الورد

اخلطي المكونين، وضعيهم علي أماكن الهالات، وكرري الوصفة حتى تلاحظين الفرق في أيام معدودة.

الخيار لإزالة الهالات السوداء في أيام

شرائح الخيار من أكثر الطرق المستخدمة للتخفيف من انتفاخات العين، والتخلص من الهالات .

قومي بوضع الخيار علي مناطق الهالات تحت العين لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم اغسليه بالماء.

البطاطس وتأثيرها في علاج الهالات السوداء

يعتبر استخدام البطاطس من أسرع وأسهل الطرق للقضاء علي الهالات في أسرع وقت.

قومي بوضع شرائح من البطاطس علي عينك لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم اغسليها بالماء .

اللبن البارد لإزالة الهالات السوداء في يوم واحد

اللبن البارد به الكثير من الأحماض المفيدة للبشرة مثل اللاكتيك الذي يقوم بتنشيط الدورة الدموية ،ويؤخر من ظهور التجاعيد في تلك المنطقة أسفل العين.