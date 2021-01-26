طريقة عمل الكوكيز ، وهو من نوع من أنواع البسكويت المحببة لدى الصغار والكبار وقد انتشر في الفترة الاخيرة ويتميز الكوكيز بسهولة عمله في المنزل وهو بتكون من الدقيق والزبدة والسكر وقطع صغيرة من الشيكولاتة وهذا كل ما يحتاجه الكوكيز لذلك لا تجد ربة المنزل صعوبة في عمله في المنزل، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة سهلة وغير مكلفة لعمل الكوكيز. طريقة عمل الكوكيز في المنزل : طريقة عمل الكوكيز في المنزل : المكونات: نصف كيلو من الدقيق”خاص بالمخبوزات”

200 جرام من الزبدة الطرية

100 جرام من قطع الشيكولاته

325 جرام من السكر الناعم

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة عسل اسود

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

رشه ملح طريقة تحضير الكوكيز : نقوم بنخل الدقيق اكثر من مرة ووضعه في وعاء مناسب ويتم إضافة الملح والبيكنج بودر ثم نقوم بالتقليب حتى يمتزجوا معا ثم نقوم بإضافة قطع الشيكولاتة ونقوم بالتقليب الجيد حتى يمتزجوا.

ثم نقوم بإحضار وعاء اخر ونضع به الزبدة والسكر الناعم والعسل الأسود ونقوم بالتقليب باليد حتى نتأكد انه تجانسوا معا جيدا ثم نقوم بإضافة البيضة ونقوم بالتقليب باستخدام مضرب البيض قم نضع البيضة الثانية ثم الفانيليا ونستمر بالخلط حتى يتجانس الخليط ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق تدريجيا ثم نقوم بالخلط ثم نتركه في الثلاجة لمدة ساعة قبل أن نقوم بتشكيله.

ثم نقوم بتشكيل بسكويت الكوكيز باستخدام ملعقة الأيس كريم ثم نقوم برصه في صينية كبيرة او صاج خاص بالفرن ولا تنسي وضع ورقة زبدة اسفل البسكويت حتى لا يلتصق بالقاع ونقوم برصه على مسافات متباعدة ، ثم نقوم بأشغال الفرن وتسخينه قبل وضع الكوكيز على درجة حرارة 180 وبعد ربع ساعة نقوم بإدخال الكوكيز الفرن لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بوضعه في علبة محكمة الغلق ويؤخذ منها عند الرغبة.

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