ألذ وأخف دونتس ممكن تجربيها Donuts

اشتهرت الفترة الاخيرة نوع جديد من الحلويات وهو الدونات وعلى الرغم انه ظهر حديثا ألا انه يعشقه ويفضله الكثيرين الكبار والصغار نظرا لطعمها الرائع والمميز ويباع الدونتس بمبالغ باهظة وهي تتميز بسهولة تحضيرها في المنزل ولا تحتاج لتكلفة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أسهل طريقة لعمل الدونات. طريقة عمل الدونتس : طريقة عمل الدونتس : المكونات : 2 كوب ونصف من الدقيق

3 ملاعق كبيرة سكر

زبده

كوب ألا ربع لبن ساخن

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

فانيليا

رشه ملح

بيضة

زيت للقلي طريقة التحضير : يتميز تحضير الدونتس المقلي أنها سهلة وسريعة ولا تحتاج لوقت طويل لتحضيرها تابعي طريقة التحضير: نقوم بخلط السكر والزبدة معا حتى يتجانسوا معا ثم نقوم بإضافة اللبن ونستمر في الخلط، ثم نقوم بإضافة الدقيق والخميرة والبيكنج باودر والفانيليا والملح والبيض.

نقوم بخلط جميع المكونات معا وتقليبها جيدا لمدة عشر دقائق حتى نتأكد انهم تجانسوا معا، وأصبح لدينا عجينة متماسكة.

نقوم بترك العجينة حتى ترتاح في مكان دافئ.

نقوم بفرد العجينة على رخامة أو سطح مرشوش بالدقيق صم نقوم بتقسيمها وتقطيعها إلي دوائر متساوية باستخدام قطاعة كبيرة، ثم نحضر قطاعة صغيرة الحجم لتقطيعها إلي دوائر صغيرة الحجم.

ثم نقوم بوضع الدونتس في صينية مناسبة ثم نتركها حتى تختمر لمدة ساعة الى ساعتين.

ثم نقوم بوضع طاسة بها زيت على نار عالية ونتركه حتى يسخن جيدا.

ثم نقوم بوضع قطع الدونتس في الزيت ونقوم بتقليبها على الجانب الأخر حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نقوم بإخراجها من الزيت وتصفيتها على مناديل مطبخ ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم وتزيينها بصوص الشوكلاته أو أي شئ تفضلوه حسب الرغبة.

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