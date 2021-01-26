بثلاثة مكونات في مطبخك ..إليك طريقة عمل الكريب وبالخطوات

طريقة عمل الكريب في المنزل، الكريم من أكثر الأطعمة المشهورة في الوطن العربي والتي يحبها الكثيرين الكبار والصغار وهو عبارة عن نوع من الخبز ولكنه يتم طهيه بطريقة مختلفة، والكريب له أكثر من طريقة ويمكن حشوه بأكثر من نوع فممكن حشوه بالحادق والحلو حسب الرغبة.

طريقة عمل الكريب في المنزل :

ولا يستغرق عمل الكريب في النزل سوى عشر دقائق نظرا لسهولة عمله وكلها مكونات موجوده في المنزل:

المكونات :

كوب دقيق

2 بيض

نصف كوب من الماء الفاتر

نصف كوب من الحليب

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

ربع ملعقة ملح للكريب الحادق، ربع ملعقة فانيليا للكريب الحلو .

طريقة عمل الكريب في البيت :

نقوم بخلط البيض مع الدقيق في وعاء كبير ثم نقوم بإضافة الماء تدريجيا مع الاستمرار في التقليب ثم نقوم بإضافة اللبن تدريجيا مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة سائلة.

ثم نقوم بإضافة الزبدة والملح أو الفانيليا لو كان الكريب حلو مع الاستمرار في التقليب المستمر.

نقوم بإحضار المقلاة ونقوم بتسخينها وبها القليل من الزيت ثم نقوم بإضافة ربع الخليط في المقلاة بطريقة متساوية.

وعندما ينضج الكريب نقوم بقلبه على الوجه الأخر ويترك حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بتكرار هذه العملية لباقي العجين حتى تنتهي الكمية الموجودة لديكي

ثم نقوم بحشو الكريب بالخليط الموجود لديكي فراخ أو لحمة مفرومة أو شاورما أو بالبسطرما، .. ألخ، ثم نقوم بوضعها على الجريل ونقلبه على الجانبين حتى يتم تحميصه.

طريقة عمل الكريب بثلاث مكونات فقط :

كوب دقيق _1 بيض _ كوب حليب

طريقة التحضير :

نقوم بخفق البيضة ثم نقوم بإضافة الحليب ونستمر في التقليب ثم نقوم بإضافة الدقيق ونستمر بالتقليب حتى يتكون لدينا خليط سائل نضعه ، ونقوم بتسخين مقلاة غير لاصقة ونضع بها نقطة زيت ثم نقوم بوضع ربع المقدار من الخليط ونتركه لمدة دقيقة ثم نقوم بقلبه على الوجه الأخر.