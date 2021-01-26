خلطة جبارة من العطار لمنع تساقط شعرك في أسبوع وتطويله أكثر من 7 سنتيمتر في شهر

يتعرض الشعر في كثير من الأحيان إلى مجموعة من العوامل الداخلية أو الخارجية، والتي قد تؤثر على جماله وتجعله يفقد حيويته ويتعرض للتلف والتساقط، حيث يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة تكسر الشعر من الأمام وتساقطه وضعفه، وظهور فراغات في مقدمة ومنتصف فروة الرأس، وهذا يؤثر على الحالة النفسية والمظهر الخارجي بطريقة سلبية، ولذلك جئنا لكم اليوم بطريقة طبيعية جبارة بالفعل في تكثيف الشعر الخفيف وإعادة إنبات الشعر وزيادة طوله 7 سم في شهر واحد، وكذلك هي فعالة للغاية في التخلص من تكسر وتقصف الشعر وعلاج التساقط بشكل سريع.

تطويل وتكثيف الشعر وإنبات فراغات فروة الرأس

هذه الطريقة المذهلة في علاج تساقط الشعر وتكثيفه عبارة عن روتين أسبوعي وهي سر من أسرار العطار، وتتكون من وصفتين طبيعيتين كل منهما يتم وضعها على الشعر مرة واحدة في الأسبوع، بمعدل كل ثلاثة أيام يتم تطبيق وصفة واحدة على شعرك، وذلك قبل غسيله بالشامبو الخاص بك.

وصفة تكثيف الشعر الخفيف

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية:

حبة واحدة من الثوم، أو ما يقرب من 15 فص من الثوم.

ماء ساخن.

ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي.

الثوم يحفز نمو الشعر حيث انه يحتوي علي نسبة عالية من المعادن الضرورية لنمو الشعر كما يعمل كمضاد للبكتيريا، بالاضافة إلى أنه ينقي ويقوي بصيلات الشعر ويخلص فروة الرأس من القشرة والحكة ويعالج الثعلبة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير مقدار الثوم ويتم وضعه في إناء، ثم يتم إضافة الماء الساخن تركه لمدة ربع ساعة حتى يسهل تقشيره، بعد ذلك يتم تقشير فصوص الثوم ثم تُهرس بالخلاط الكهربائي أو المبشرة اليدوية ثم يتم تقسيم المبشور إلى جزئين أحدهما لهذه الوصفة والآخر للوصفة التالية، يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار الفازلين ثم يضاف إلى الوعاء مبشور الثوم، وبعد ذلك يتم وضع الوعاء في حمام مائي ساخن مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على مرهم كريمي، ويحفظ الكريم في علبة زجاجية وتغلق جيدا وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

قبل الاستخدام مباشرة توضع العلبة في حمام مائي دافئ، ثم بعد ذلك يوضع الكريم على فروة الرأس مع عمل تدليك لفروة الرأس جيدا لمدة ربع ساعة، وذلك لتنشيط الدورة الدموية مما يعمل علي تحفيز نمو الشعر، ثم تُسحب خصلات الشعر خصلة خصلة ويغطى الشعر ببلاستيك غذائي ثم فوطة مبللة بماء ساخن ثم يترك لمدة ساعة كاملة، بعد ذلك يُغسل الشعر بالشامبو والبلسم الخاص بك ، ويتكرر تطبيق هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا.

تطويل الشعر وإنبات الفراغات

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية:

الجزء المتبقي من مبشور الثوم.

5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

زيت السمسم أو زيت الجرجير أو زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار مبشور الثوم ومقادير كل من زيت جوز الهند، زيت الخروع ثم يتم مزج المكونات جيدا، وبعد ذلك يوضع الخليط في برطمان زجاجي صغير ثم يُملأ البرطمان بالزيت الذي تفضلونه ويقلب ثم يترك الخليط ليلتين حتى يتخمر ثم يُستخدم، عند استخدام الخليط يتم تدليك فروة الرأس وهي علي وضعية الركوع مع سحب خصلات الشعر خصلة خصلة، ثم يغطى الشعر ببلاستيك غذائي ويترك لمدة ساعة كاملة ثم يغسل بعد ذلك بالشامبو المناسب لنوع الشعر.

وتساعد الخميرة الفورية في علاج الكثير من مشاكل الشعر ومنع جفاف الشعر وعلاج تساقطه، والقضاء نهائيا على الهيشان والتقصف والجفاف مع الترطيب الهائل الذي تمنحه للشعر، كما تحتوي الخميرة الفورية على فيتامين ب5 الذي يعمل على تقوية جذور الشعر وتغذيته؛ لتمنح الشعر نعومة وفرد يشبه البروتين والكيراتين ولكن بمكونات طبيعية ومظهر جميل ولمعان.