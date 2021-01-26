طريقة عمل فطيره السكر والكاستر زي الجاهز والنتيجة مبهرة بأسهل الطرق 

طريقة عمل فطيره السكر والكاستر الفطائر بالسكر والكاستر هي من أفضل الفطائر التي نقوم بتناولها في كافة المطاعم الخاصة بالحلويات، وغيرها كما أنها وجبة شهية وطعمة، جدا نرغب في تناولها بشكل مستمر، ويفرح بها الجميع لذلك، نود أن نبحث كثيرا عن طريقة لكي نقوم بعمل فطائر بالسكر والكاستر، داخل المنزل وتكون ايضا هذه تجربة ناجحة، وغير فاشلة، لكي نبدا بتكرارها العديد من المرات وتحضيرها للضيوف، ولاطفالنا لذلك سوف نتعرف اليوم على الطريقة الناجحة للفطائر بالكاستر .

طريقة عمل فطيره السكر والكاستر

الكستر من الاطباق الحلويات السهلة، تحضيرها والتي تعتبر مميزة جدا عندما نقوم بتناولها كما أن الأطفال يقومون بتناول الكاستر بصفة مستمرة لسهولة الهضم، كما يوجد ايضا بعض الأشخاص الذي يقوم بالحمية الغذائية بتناول ملعقة أو اثنان منه، وذلك لما لديه من الفيتامينات الهائلة والرائعة.

2ونص كوب من الدقيق.

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب من السكر المطحون.

بيضة واحدة.

كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة من زيت الزيتون

كوب كبير من الحليب.

ملعقة جوز الهند.

ملعقة من النشا.

صفار بيضة.

كوب من السكر