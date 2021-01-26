الكريم السحري أقوي كريم لتبييض وشد البشرة والتخلص من التجاعيد في دقائق

الكريم السحري أقوي كريم لتبييض وشد البشرة انعم الله علينا ببشرة، خالية من أي مشاكل، ولا أي حبوب ولكن الاسمر الموجود بها أو الحبوب أو الكلف قد يتواجد من العوامل الخارجية، ويجب أن نقضي عليه في اسرع وقت حتى لا تتضاعف المشكلة ويصعب علينا أن نقوم بحالها لذلك، وجدنا أن المنتجات الطبيعية أو الوصفات الطبيعية والخلطات التي تقوم باستخدامها في المأكولات داخل المنزل هي التي تقضي على المشكلة، ولكي نسترجع البشرة، مره ثانية كما انعم الله علينا بها.

كريم لتبييض وشد البشرة والتخلص من التجاعيد

الكركم من ضمن الأعشاب الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية، كما أنها قوية في تفتيح البشرة، لذلك أغلب الكريمات الجاهزة، تضم الكركم وذلك بسبب فعاليته قوية في تفتيح الاماكن الداكنة، والتخلص من الكلف والبقع الداكنة الموجودة، بالبشرة، والندبات التي تؤثر بشكل سلبي على المظهر الخارجي للوجه لذا أصبح قناع الكركم المضاف إليه الحليب من أفضل الأقنعة والوصفات الطبيعية التي يفضل أن نستخدمها بشكل يومي كما أنه يحتوي أيضا هذا الماسك على تقشير طبيعي للتخلص من الجلد الميت الموجود في البشرة ويعمل ايضا هذا الماسك على تنعيم البشرة بشكل جيد.

اولا يجب عند استخدام هذا الماسك، أو الكريم الطبيعي، لا نقوم بالوقوف في أشعة الشمس الفوق بنفسجية لعدم تفاعلها مع هذا الماسك، لانه يعمل على اسمرار البشرة.

يجب أن نقوم بوضع المرطب بعد استخدام هذا الماسك.

يمكننا أن نقوم بتطبيق هذا الماسك ولكن في الوقت المحدد له ليس زيادة عن ذلك ولا أقل عن ذلك حتى لا يؤثر على النتيجة مرغوب فيها

نحضر خمس ملاعق من الكركم

سبع ملاعق من الحليب.