طريقة عمل الهريسة السورية الذ وأسهل طريقة بالخطوات

طريقة عمل الهريسة السورية بإمكانك أن تقومي بعمل الهريسة اخل المنزل دون شرائها من محلات الحلويات باسعار غالية، وبالأخص خلال هذه الأيام التي تم وجود زيادة في كافة الاسعار الخاصه بالحلويات لذلك يمكننا أن تقوم بتحضيرها فهي أسهل مما يمكن ولا تأخذ سوى 15 دقيقة أثناء تحضيرها لذلك كل ما عليك هو أن تبعي كافة الخطوات التي سوف نقوم بذكرها وتقوم بتحضير المكونات ومن أهم فوائد هذه الوصفة الفعالة أن أغلب المكونات تتواجد داخل مطبخك ولا تكلفك الكثير، ولكن سوف تحصلين على طعم شهي رائع.

ظهرت في دولة سوريا وقام بتناولها العديد من الاشخاص كما أنها انتشرت بشكل عالمي في جميع أنحاء العالم ونجد أن جميع البيوت تقوم بتناول الهريسة السورية، إذا قامت ايضا بتحضير داخل المنزل أو شرائها، وفي كل الأحوال فهي ذات طعم مميز ورائع.

كوب من المكسرات.

كوب من جوز الهند الناعم.

كوب من السمن.

السكر المطحون.

نصف ملعقة بيكنج باودر.

ملعقة بيكنج صودا.

كوب من المياه.

نصف كوب من اللبن الدافئ.

كوب من السميد ولكن يجب أن يكون الخشن

كوب كبير من السكر الخشن

كوب الاربع من المياه.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الفانيليا

البيكنج صودا والسمن والسكر واللبن والسميد، وباقي المكونات الاخرى، ونقوم بخلط إن جيدا باستخدام اليدين في هذه الخطوة.

ثم يمكننا أن نقوم بوضع الخليط على جنب لمدة خمس دقائق بتحضير صينية.

ونقوم بدهن الصينية كمية بسيطة من السمن.

نبدأ بإدخال الهريسة السورية داخل الصينية ونقوم بوضعها في الفرن.

ونتركها لمدة 15 دقيقة.

وبعد الانتهاء من مدة إدخال الصينية في الفرن.

سوف نقوم باخراج الهريسة السورية.

ونبدا بوضع الشربات أو القطر على وجه الهريسة.

المكوّنات

يوجد ملحوظة هامة جدا يجب أن تتبعها، لا يمكن أن نقوم بإضافة القطر أو الشربات على وجه الهريسة السورية وهي ساخنه لذلك يمكننا ان نقوم بتركها حتى تبرد لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نقوم بإضافة القطر.