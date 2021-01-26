الكيكه الاسفنجية الهشة القطنية بالخطوات طريقة الشيف هاله فهمي

الكيكه الاسفنجية الهشة القطنية نتعرض دائما للكثير من المناسبات التي تجعلنا بحاجة للقيام بتحضير أنواع مختلفة من التورت، مما يجعلنا بحاجة للقيام تحضير الكيك الاسفنجي، ولكن نجد الكثير من ربات البيوت يشكون دائماً أنها لا تنجح معهم إطلاقاً مع القيام بإضافة المكونات المطلوبة، فيجب في البداية على الخطوات الصحيحة لعمل الكيك الاسفنجي ناجحة وبنتائج مضمونة، دون الإفراط من استخدام المكونات، بل تتم بمكونات بسيطة فتعرفي عليها معنا. طريقة عمل الكيكه الاسفنجية في المنزل طريقة عمل الكيكه الاسفنجية في المنزل إليكم الآن الخطوات الصحيحة وأهم المكونات المستخدمة لنجاح الكيك الاسنفجي في المنزل من خلال اتباع الآتي: كوبان من الدقيق.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقة من البيكنج صودا.

القليل من الملح.

كوب ونصف من السكر.

ثلات حبات من البيض.

كوب إلا ربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع من الحليب السائل.

ملعقة من الفانيليا.

القليل من الملح. طريقة التحضير: طريقة التحضير: نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 حتى يسخن. نقوم بإحضار الإناء ونقوم بوضع الدقيق والبكينج البودر والبيكنج صودا والملح وتقلب كافة المكونات بشكل جيد. في إناء أخر نقوم بخفق حبات البيض ويضاف لها الفانيليا والسكر وتخفق بشكل جيد لعدة دقائق بالمضرب الكهربائي حتى أن نحصل على قوام كريمي. نقوم بوضع الزبدة للخليط مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً. نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً بالتناوب مع الحليب مع الاستمرار في الخفق حتى لا نحصل على أي تكتلات ونحصل على قوام عجينة الكيك. نقوم بتحضير صينية الكيك من خلال تبطينها بالقليل من الزبد والدقيق.

يسكب الخليط في الصينية وتوضع بالفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى أن تنضج، وتخرج الكيك من الفرن وتترك حتى أن تبرد تماماً ويتم تزينها كما تفضلين سواء بصوص الشيكولاتة أو الكريمة وغيرها من المكونات التي تفضليها.

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