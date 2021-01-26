اسرار صبغ الشعر بني فاتح في البيت بمكونات طبيعيه والنتيجة مبهرة بدون مواد كيماوية

اسرار صبغ الشعر بني فاتح في البيت إذا كنت من الأشخاص التي تودين أن يصبح لون شعرك، باللون البني الطبيعي الفاتح ولا تقوم باستخدام الصبغات الكيماوية الضارة التي تسبب تساقط الشعر وتعمل على تلف بصيلات الشعر، وتؤثر على الفروة، كما يمكنك عزيزتي أن تتبعي هذه الوصفات الطبيعية التي سوف تجعل شعرك ناعم وطري، وخالي من أى تساقط وسوف تحصلي على اللون البني الفاتح والرائع وامكانياته، غير مكلفة

الحناء هي من الطرق الفعالة التي نستخدمها عند نريد أن نقوم تغيير لون الشعر إلى اللون البنى الرائع، كما أنها مستخلصة من الطبيعة، يمكن أن نقوم باستخدامها في أي وقت لا تسبب أي ضرر أو تأثيرات سلبية على فروة الرأس والشعر كما أنها تعتبر من ضمن الوصفات العلاجية، التي يجب أن نقوم باستخدامها إذا وجدت في الشعر أي تساقط القشرة.

يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير كوب من زيت اللوز ونضيف عليه ربع كوب من الحنة الناعمة.

ونبدا بمزج هذه المكونات جيدا نقوم بغسيل الشعر.

ونبدا فى تجفيفه جيدا، ونقوم بتطبيق هذه الوصفة على الشعر.

ونتركه لمدة 25 دقيقة.

يمكنك عزيزتي أن تقومي بغسيل الشعر بعد ذلك وسوف تحصلى على لون الشعر البني الرائع.

ولكن إذا وجدت أن اللون اصبح غير الذي تريدينه.

يمكنك أن تقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع وسوف تحصلي على اللون الرائعه التي ترغبي فيه.

اللّيمون والبابونج لتغير لون الشعر إلي اللون البني :

تفتيح لون الشعر أصبح أسهل ما يمكن لذا عليك أن تقوم باستخدام وصفة الليمون، والبابونج لأنه من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تلميع لون الشعر وجعله بالون الرائع، والوصفة تكون كالتالي:-