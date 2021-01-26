الكريم العجيب بقوة البوتكس لشد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا خلال أسبوع

الكريم العجيب بقوة البوتكس لشد البشرة البوتكس دائما يعمل على ازالة التجاعيد من البشرة، ويقضي على الهالات السوداء الموجودة بها كما أنه يرجع البشرة كما لو كانت في عمر ال 20 من خلال تجربتين أو ثلاثة، ولكن بمبالغ باهظة الثمن، وبعمليات كثيرة يمكن أن نقوم بها وتؤثر على بشرتنا فيما بعد كما انها اغلب الوقت سوف تصبح سلبية تصيب الشخص بعدة أمراض مختلفة، ولكن البوتكس الطبيعي التي نصنعها في يدين والتي لا يأخذ سوى 10 دقائق في تصنيعه هو الافضل على الاطلاق فى تفتيح خلايا البشرة، والتخلص على علامات تقدم السن وترهلات موجودة في البشرة والتجاعيد التي تمثل لنا ازعاج كامل أثناء تواجدها.عصير البصل والليمون بوتكس طبيعي لشد البشرة
البصل يحتوي على العديد من البروتينات والفيتامينات ولكن يوجد بعض الاشخاص ليس لديهم الخبرة، في معرفة اهمية البصل إذا كان للشعر أو البشرة، لذلك سوف نتحدث اليوم عن الفوائد التي تنتج من عصير البصل وهي تكون كالتالي-فوائد عصير البصل للبشرة:-
- عصير البصل يعمل على تفتيح البشرة.
- كما أنه يعمل ايضا على ازالة الجلد الميت الموجود بالبشرة.
- عصير البصل يبدأ في تنعيم البشرة أثناء استخدامه بشكل يومي.
- يعمل ايضا على تطويل الشعر وتنعيمه.
- يمكن أن نكون باستخدام عصير الليمون لكن التخلص من البشرة الداكنة الموجودة في الأماكن الحساسة إذا كانت منطقة البكيني الكوع والركب تحت الإبطين.
- عصير الليمون هو مبيض قوي يعمل على تفتيح البشرة في وقت قياسي.
- كما أنه خلصنا من تشققات البشرة والنبات الموجودة بها.
- نبدأ بتقطيع البصل على شكل شرائح و نقوم باضافته داخل الخلاط.
- نقوم بدمج البصل جيدا ونضع فيه كمية من عصير الليمون و أن نقوم بدمجهم مرة ثانية.
- نبدا باضافة هذا المركب الفعال على البشرة جافة ونظيفة، والأماكن التي يوجد بها تجاعيد.
- يترك هذا الماسك على البشرة لمدة 40 دقيقة.
- من بعدها يمكن أن نقوم بغسيل البشرة جيدا
- يمكن أن نقوم باستخدام هذا المسك بشكل يومي لتفتيح البشره بطريقه اسرع.
- وإذا كنت من الأشخاص الذين لديهم البشرة الحساسة، والجافة
- يمكنك أن تقوم باستخدام مرطب بعد الانتهاء من هذه الوصفة.
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