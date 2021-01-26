احصلي على رموش مرفوعة وكثيفة وأظافر صحية بعد اتباع تلك الوصفات لمدة أسبوع

تعد الأظافر والرموش من الأدوات الأساسية لإظهار جمال المرأة وجاذبيتها، وتطمح الكثيرات للحصول على أظافر قوية ورموش طويلة كثيفة في نفس الوقت، ويؤثر نقص العناصر الغذائية والتغيرات الهرمونية في الجسم بشكل سلبي على نمو الأظافر والرموش، ولذلك سوف نقدم لكم اليوم طرق طبيعية سحرية لتطويل الأظافر وتقويتها وكذلك زيادة كثافة الرموش بشكل طبيعي دون اللجوء لمستحضرات التجميل الصناعية.

وصفات تقوية وإطالة الأظافر طبيعياً

الوصفة الأولى للحصول على أظافر صحية قوية تعتمد بشكل أساسي على فيتامين هـ، وهو سريع الامتصاص وله فاعلية كبيرة في زيادة معدل نمو الأظافر وتقويتها، وتتكون الوصفة بالاضافة إلى كبسولة فيتامين هـ من زيت شجرة الشاي أو زيت القرنفل، ويتم مزج المكونين جيدا ثم تسخين الخليط في حمام مائي وغمس الأظافر فيه عند وصوله إلى درجة حرارة دافئة، ويفضل ترك الأظافر فترة طويلة قبل غسيلها.

الوصفة الثانية في موضوعنا اليوم لتقوية الأظافر والرموش والشعر أيضا ويتم تناولها عن طريق الفم، وهي تتكون من قشر البيض وبذور الكتان بالاضافة إلى كمية مناسبة من اللوز والبقان، ويتم طحن قشر البيض جيدا بواسطة مطحنة ثم يتم وضعه في الخلاط الكهربائي مع إضافة بقية المكونات، ثم يتم خلط المكونات جيدا للحصول على مسحوق، وتؤخذ معلقة صغيرة من المسحوق مع الحليب الدافئ كل صباح، ويتم تكرار هذه العملية لمدة 30 يوم للحصول علي أظافر أطول وأقوى، ويحتوي قشر البيض علي نسبة عالية من الكالسيوم، الحديد والبروتين و والمعادن التي تساعد علي تقوية الأظافر وزيادة معدل نموها.

وصفات إطالة وتكثيف الرموش طبيعياً

الوصفة الأولي لزيادة كثافة الرموش والحفاظ عليها ومنع تساقطها تعتمد على الفازلين النقي، ويعتبر الفازلين النقي من أنواع العناصر الطبيعية التي تساعد على إطالة الرموش وتقويتها وزيادة كثافتها، وهو أيضا من العناصر الفعالة في ترطيب البشرة، ويمكن استخدام ماسكارا لتوزيع طبقة رقيقة من الفازلين على الرموش كل ليلة وتترك حتى الصباح، ويمكن تكرار تلك الطريقة يوميا أو يوما بعد يوم.

تتكون الوصفة الثانية لإطالة وتكثيف الرموش من ملعقة كبيرة من قشور الليمون المجففة، كمية مناسبة من زيت الزيتون أو زيت الخروع، ويتم وضع قشور الليمون المجففة في وعاء نظيف ثم يتم إضافة كمية مناسبة من الزيت، ثم يُغلق الوعاء ويترك جانباً عدة أسابيع، وعند الاستخدام يتم غمَس فرشاة ماسكارا في زيت قشور الليمون، ويوضع على الرموش قبل النّوم، ويُترك الزيت على الرموش حتى الصباح ثم تُغسل بالماء الدافئ.

كما يمكنك استعمال ماسكارا قديمة في تشميط رموشك بمنقوع الشاي الأسود والأخضر، وذلك يمنح رموشك قوة طبيعية تحميها من التساقط نتيجة لمضادات الأكسدة الطبيعية التي يحتوي عليها الشاي، كما ينصح بمزج بياض البيض مع قليل من الجلسرين الطبيعي ودهن الرموش والحواجب به مرتين في الأسبوع، فذلك يساعد على تطويل الرموش وتكثيفها ويجعلها تبدو مرفوعة.

مما سبق يتضح أن صحة وتطويل وكثافة الرموش تعتمد بشكل أساسي على فيتامين ه سواء عن طريق تناوله عبر الفم، أو عن طريق تغطئة الرموس به عبر فرشاة الماسكارا في فارغ كبسولات فيتامين ه وتمشيطها يوميا، أما الأظافر فيمكن وضعهم داخل وعاء به القليل من زيت الثوم وسنلاحظ في خلال أيام تحول الأظافر كليا لأظافر طويلة وقوية، كما أن هناك إستخدام رائع لزيت الخروع وهو تكثيف شعر الحواجب وفراغات منبت الرأس.