 في 3 أيام تطويل وتقوية الرموش وتكثيفها بطريقة طبيعية جبارة

الرموش الكثيفة هي التي تعطي ايطاله، رائعة تمنح العين الشكل المميز الهائل والجاذبية التي يبحث عنها العديد من الإناث كما أنها وسيلة لعدم استخدام الرموش الغير طبيعية، ومن أشهر الوسائل التي يمكن أن يقوموا اغلب النساء باستخدامها لتكثيف الرموش هي الماسكرا، ولكن لا تعني أنها حل اكيد ولكن يعتبر حل مؤقت، وأغلب الاشخاص الاخرين يقوموا باستخدام الرموش الصناعية فهي من الرموش التي تغطي على الرموش الطبيعية، للعين ولكن اليوم سوف نحضر وصفة فعالة لتكثيف الرموش وتطويلها بشكل طبيعي دون استخدام هذه الوسائل الغير أكيدة والغير مفيدة للعين، وفي خلال عشر ايام من أتباع بعض الوصفات الطبيعية التي سوف نقوم بذكرها حالا سوف نحصل على رموش كثيفه وطويله، بأقل تكلفة ونتائج مبهرة.

يمكننا أن نقوم باستخدام قشور الليمون لأنها وصفة فعالة لتكثيف الرموش وتطويلها، كما يمكن أيضا أن نقوم باستخدامها للشعر فهو مفيد جدا على بعض الفيتامينات منها فيتامين سي التي يعمل على تكثيف الرموش بشكل ملحوظ والطريقة تكون كالتالي:-

الطريقة هي :-

نبدا بتخفيف قشور الليمون جيدا.

ونقوم باضافة اناء ونضع فيه كمية بسيطة من زيت الزيتون و نضع فيه أيضا قشور الليمون المجفف.

ونتركه لمدة عشر ايام.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع هذا المزيج في الماسكرا.

نقوم باستخدام الماسكارا بشكلها العادي.

نقوم باستخدام هذه الوصفة مرة كل يوم للحصول على رموش كثيفة وطويلة.

نعلم جيدا أهمية الفيتامينات المفيدة إذا كانت للبشره أو الشعر أو العين فهي لديه العديد من الفوائد الهائلة كما أن زيت اللوز من الزيوت الطبيعية الخلابة التى تساعد على نمو تكثيف الشعر، لذلك يمكن أن يكون استخدام هذه الوصفة للحصول على رموش كثيفة في وقت قياسي، وخلال اتباع هذه الوصفة سوف نحصل على نتائج مبهرة.

.الطريقة:-