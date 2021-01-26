استعملي هذا المسحوق السحري مرتين فقط مع الشامبو يطول شعرك 5 سم !!

هل تصدقين أن هناك مكون واحد موجود في كل منزل يمكن إضافته على الشامبو الخاص بك، ويقوم بزيادة طول شعرك 5 سم فى أسبوع واحد فقط، هل تصدقين أن هناك من قامت بتجربة هذه الوصفة بالفعل وجاءت لها بنتيجة مذهلة لا تُصدق، اليوم سنتحدث عن فائدة إضافة ملعقة واحدة من الملح إلى الشامبو، حيث ستقابلين مفاجأة مذهلة في نهاية الأسبوع الأول من الاستعمال.

تحلم كل فتاة بشعر صحي ولامع وتقوم بتغذيته باستمرار وبالتالي العناية به من حيث الكثافة والطول، وقد تحدث الكثير عن طرق متعددة لتطويل الشعر 2 سم فى أسبوع واحد، وهناك آخرون وصلوا لتطويل الشعر 3 سم فى أسبوع واحد، ولكننا حققنا المعجزة بوصفة اليوم حيث تعمل على تطويل الشعر 5 سم خلال أسبوع واحد فقط.

تكثيف وتطويل الشعر 5 سم في أسبوع

من الطبيعي أن طول الشعر يزداد يوميا بمعدل 0.3 مللي، حيث يطول الشعر خلال 10 أيام 3 مللي وفى شهر يطول الشعر 9 للمى، أي أن الشعر لا يزداد طوله شهريا لأكثر من سم، ومن أشهر الوصفات التي يعلن عنها الكثير فى الأوقات الراهنة هي وصفة البيض مع زيت الزيتون، أو وصفة البيض مع نسكافيه جولد، أو تطبيق حمام الزيت مع وضعيه الرأس لأسفل والقدم لأعلى، وجميع تلك الوصفات تتسبب فى العديد من المشاكل للشعر وقد تؤدى لالتهابات بالغة فى فروة الرأس أو إكزيما أو عدوى بكتيريا.

وصفة الشامبو المالح لتطويل الشعر وتكثيفه

تتكون الوصفة من المقادير التالية:

1 ملعقة من ملح الطعام.

1 ملعقة كبيرة من الشامبو.

يُعرف ملح الطعام بقدرته الهائلة على القضاء نهائيا على قشرة الشعر والتي بدورها تسبب تساقط الشعر، حيث يساعد على التخلص من الجلد الميت المتراكم على فروة الرأس، كما يعمل أيضا على تكثيف الشعر ويعمل على تعزيز نمو الشعر والقضاء تماما على مشكلة تساقط الشعر، ولأصحاب الشعر الدهني الملح هو الحل الأمثل لتقليل إفراز الزيوت من فروة الرأس، حيث يعمل على تنظيم إفرازات الغدد الدهنية، ويعمل الملح أيضا على تنشيط الدورة الدموية لما يحتويه من معادن كالماغنسيوم والكالسيوم وكذلك الكبريت والصوديوم والزنك.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم دمج مقدار الملح مع الشامبو جيدا حتى تمام ذوبان الملح فى الشامبو، ثم يتم تبليل الشعر جيدا وتطبيق الشامبو على الشعر، ثم يتم غسل الشعر بواسطة مزيج الشامبو والملح مع مراعاة تدليك فروة الرأس جيدا ثم غسل الشعر حتى الأطراف، وسنلاحظ تنعيم الشعر وتطويله من أول استعمال، وبعد الاستمرار فى تكرار الوصفة لأسبوع كامل سنلاحظ زيادة بالغة فى طول الشعر والتي قد تصل 5 سم عن تجربة.

علاج تساقط الشعر وتكثيفه

يمكنك أيضا تجربة سيروم طبيعي من العناصر الطبيعية التي تحتوي على السيليكون، والذي يعتبر أفضل معالج للشعر وبدون زيوت أو بيض، كما يمكنك تجربة ماسك عين الثعلب السحري امنع تساقط الشعر زيادة كثافته وعلاج الشيب المبكر، وإذا كان شعرك يعاني من التساقط الشديد يمكنك تجربة شامبو كورنيلا المعجزة لعلاج الشعر التالف والمتقصف ومنع تساقط الشعر وتغذيته.

ولضمان منح شعرك التغذية الأسبوعية المناسبة يمكنك تجربة الروتين الأسبوعي المذهل للعناية بالشعر وعلاج التساقط، وهو يعتمد على وصفتين طبيعيتين يتم تطبيق أحدهما مرة واحدة في الأسبوع، وهي عبارة عن خليط من ثمرة الأفوكادو وزيت الزيتون، ويوضع على الشعر لمدة ربع ساعة قبل غسله بالشامبو، والثانية تستخدم مرتين في الاسبوع وهي عبارة عن منقوع الشاي الأخضر ويستخدم كغسول للشعر.

كما يمكنك أيضا تجربة وضع تلك النباتات المطحونة من العطار لتطويل الشعر بجنون 2 سم يومياً، ويمكنك استعمال سيروم ورق الزيتون للشعر قبل النوم للحصول على على شعر كثيف وطويل دائماً، ويمكنك استعمال تلك الوصفة السحرية لمدة نصف ساعة فقط على الشعر الخشن أو الجاف والنتيجة شعر كالحرير، ويمكنك المداومة على عدد من العادات البسيطة بدون وصفات أو كيراتين لتطويل شعرك بغزارة في 3 أشهر فقط.

تنعيم الشعر المجعد والخشن

ومن أشهر وصفات فرد الشعر تلك التي يتم خلط علبة من الزبادي بها مع عدد بيضة واحدة وملعقتين من زيت الخردل، وبعد الدمج جيدا والحصول على قوام كريمي مناسب، يتم فرد هذا الكيراتين الطبيعي على الشعر ويُترك ثلاث ساعات مع تغطيته بوعاء بلاستيكي حراري، وبعد غسل الشعر مباشرة سنلاحظ فرد الشعر بشكل رائع غير مسبوق مستمر المفعول لمدة تتجاوز 10 أيام.

كما يمكن إضافة كميات متساوية من زيت الزيتون مع زيت الخروع وزيت الجرجير، وتسخين خليط الزيوت في حمام مائي، لعمل حمام زيت للشعر حيث يتم تطبيق الزيت على الشعر مع تدليك فروة الرأس بحركات دائرية بواسطة أصابع اليدين لتنشيط الدورة الدموية، ثم يتم تغليف الشعر بواسطة وعاء بلاستيكي ويُترك لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر، وسنلاحظ نتيجة فورية في إصلاح مشاكل الشعر وزيادة طوله وكثافته.