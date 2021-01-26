الطريقة الأفضل لتثقيل الشعر الخفيف وملء الفراغات في غرة الرأس بسرعة جبارة

الطريقة الأفضل لتثقيل الشعر الخفيف وزيادة كثافته وملء الفراغات في غرة الرأس بسرعة جبارة، خلطتنا اليوم مذهلة النتائج في تكثيف الشعر وإنبات الفراغات الموجودة في أي منطقة بشعرك خاصة منطقة غرة الرأس، وهي تناسب جميع أنواع الشعر ولكل فتاة تعاني من فراغات الشعر التي تسبب مظهر غير لائق وتقلل من الثقة بالنفس، اجعلي شعرك أقوى وأثقل وأطول في وقت قصير جدا لا يتعدى الثلاثة شهور من استخدام الوصفة، عليكِ فقط استخدام الوصفات بانتظام والخطوات المطلوبة كي تحصلي على نتيجة آمنة وفعالة لشعرك.

أفضل طريقة لتثقيل الشعر والخفيف وزيادة كثافته

في البداية لنتعرف سويا على أسباب فراغات وتساقط الشعر حتى تقومين بتجنبها، استعمال مواد كيميائية على شعرك والإفراط في استعمالها يزيد من فرصة تلفه وتساقطه وتظهر الفراغات، ومثال على ذلك الصبغة وبعض أنواع الشامبو وكريمات تنعيم الشعر الصناعية، أيضا الإكثار من استخدام أدوات التجميل الساخنة مثل السشوار ومكواة الشعر يسبب تساقط الشعر بشكل كبير جدا، كذلك اتباع بعض العادات الخاطئة مثل شد الشعر بقوة طوال الوقت في فترات طويلة، وفي حالة عمل ذيل الحصان أو الضفائر بإحكام شديد؛ حيث تضعف بصيلات الشعر مع مرور الوقت ويبدأ في التساقط، كما أن نقص عناصر الحديد وحمض الفوليك والزنك والبيوتين في الجسم يؤدي إلى سقوط الشعر؛ لذا احرصي على تناول كميات مناسبة من هذه العناصر.

استخدام الشعر الصناعي مثل الباروكة والاكستنشن ينتج معه في المعتاد حدوث ضغط شديد على بصيلات الشعر، كما أن الاستغناء عن الشعر الصناعي بعد التعود علي استخدامه قد يؤدي إلى تساقط الشعر معه وبالتالي تظهر الفراغات، كذلك تمشيط الشعر بمشط بلاستيكي قد يسبب سقوط الشعر بشكل كبير؛ ولذلك يفضل استخدام المشط الخشبى ذو الأسنان الواسعة فهو الأفضل لتمشيط الشعر، من أسباب سقوط الشعر أيضا الإصابة ببعض الأمراض التي تؤدي إلى زيادة الفراغات في الشعر مثل الأنيميا الحادة ، الثعلبة، مرض الزهري ومرض السكر.

خلطة علاج تساقط الشعر وزيادة كثافته

أول خلطة هي الثوم وزيت الزيتون وزيت الخروع، نحتاج في البداية إلى تطهير فروة الرأس لذلك أحضري بضعة فصوص من الثوم وافرميها جيدًا ثم ضعي الثوم المفروم على الرأس قدر استطاعتك لمدة ساعة، وذلك لأن للثوم قدرة علاجية على قتل الميكروبات والفيروسات بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ج الذي يحفز إنتاج الكولاجين الضروري لنمو الشعر وصحته. بعد غسل الرأس، ضعي المزيج من زيت الزيتون وزيت الخروع على الرأس ودلكيها جيدًا مع التركيز على أماكن فراغات الشعر، تساعد هذه الوصفة على تقوية الشعر وزيادة كثافته ولمعانه.

الخلطة الثانية لتثقيل شعرك ومنع تساقطه هي عصير الليمون، حيث يعمل الليمون الطازج على تحسين قدرة الشعر على النمو ويحافظ على صحة فروة الرأس، ويمكن استخدامه عن طريق وضعه على الشعر وفروة الرأس لمدة ربع ساعة قبل غسله بالشامبو، ولكن ينبغي اختبار عصير الليمون على منطقة صغيرة بفروة الرأس أولاً والتأكد من أنه لا يسبب تهيج الجلد، وفي هذه الحالة يمكن وضعه على بقية مناطق فروة الرأس باطمئنان وتكرر الوصفات مرتين كل أسبوع.