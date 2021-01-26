طريقة عمل بسكويت القهوة بالمنزل هش ولذيذ ومذاق جميل جداً

يعد بسكويت القهوة هو نوع من البسكويت الذي يدخل فيه طعم القهوة اللذيذ، الذي يعشقه الكثير وينتشر تحضيره في جميع أنحاء العالم ويتم تحضيره بطرق مختلفة على حسب كل بلد، ويقدم كوجبة إفطار مع الشاي أو يمكن تناوله بين الوجبات الرئيسية، وهو سهل التحضير ومكوناته عبارة عن سمنة وسكر وزبدة وزيت ودقيق يتم مزجهم مع القهوة سريعة الذوبان، وثم تشكيله على شكل حبات البن ويتميز بطعم لذيذ وجميل، كما تحتوي القهوة على فوائد عديدة فالكثير يفضلون تناولها في الصباح فهي تزيد من قوة التركيز، لذلك سنقدم من خلال هذا المقال شرح مكونات وطريقة عمل بسكويت القهوة اللذيذ.

مكونات عمل بسكويت القهوة

مكونات عمل بسكويت القهوة سهلة ومبسطة وهي كما يلي:ـ

نصف كوب من السمنة.

نصف كوب من الزيت.

3/4 كوب من السكر.

2 ملعقة قهوة سريعة الذوبان.

1 ملعقة كاكاو خام منخول.

2 كوب ونصف من الدقيق.

رشة ملح.

طريقة التحضير

لتحضير بسكويت القهوة على الطريقة الصحيحة والمضبوطة يجب اتباع الخطوات الآتية:ـ

نستخدم وعاء كبير نضيف به السمنة والسكر والزيت ويتم الخلط جيداً. بعد ذلك يضاف الكاكاو والقهوة، ونقلب بشكل جيد حتي تتجانس المكونات معاً. يضاف الدقيق والملح ونستمر في التقليب، حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وقابلة للتشكيل. نبدأ بتشكيل العجينة باليد إلى كرات صغيرة علي شكل بيضاوي. نجهز صينية متوسطة الحجم مبطنة بورق زبدة ترص قطع البسكويت فيها، ثم نستخدم السكين لعمل شق طولي في كل قطعة من القطع دون الوصول إلى الآخر. تدخل الصينية الفرن (تم تسخينه من قبل) على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تمام النضج. نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلاً، وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل الكريمة لتزين البسكويت

لعمل الكريمة نستخدم، 2 ملعقة حليب، 2 كوب من السكر، 3 ملاعق من الزبدة وملعقة من الفانيليا السائلة، توضع الزبدة في إناء ثم توضع على نار هادئة حتي الذوبان والتحول إلى اللون البني، ثم ترفع من على النار وتترك جانباً، ثم نضيف الفانيليا والسكر واللبن ونحرك المكونات معاً حتى الحصول على خليط كريمي متجانس وناعم، يضاف القليل من حبات القهوة سريعة التحضير إلى الخليط للاستمتاع بطعمها اللذيذ، تزين القطع بخليط الكريمة ويتم فرده باستخدام السكين على الوجه.