طريقه عمل حمص الشام اللذيذ في الشتاء بالخطوات

طريقه عمل حمص الشام علي الطريقة المصرية حمص الشام هو مشروب محبب لدي الجميع كبار وصغار وهو يعد من المشروبات الشتوية التي تمد الجسم بالدفئ والطاقة فهو مفيد ويقي من نزلات البرد في فصل الشتاء لما يحتويه من عناصر مفيده كما أن سعره مناسب جدا واقتصادي كما أن حمص الشام يحتوي علي عناصر غذائية ذات قيمه عاليه فهو مفيد ومليء بالبروتين فهو يحتوي علي العديد من الفوائد الهامة لجسم الآنسان لذلك احرصي علي ان تقدميه لأطفالك وفي هذا المقال سوف نتعرف علي طريقه عمل حمص الشام علي الطريقة المصرية بطريقه شهيه ولذيذه بالخطوات المفصلة اليكي سيدتي تابعينا في هذا المقال. مقادير عمل حمص الشام 250 جرام من حمص الشام

4 فصوص ثوم

لتر من الماء

بصله صغيره

معلقه صغيره من الكمون

ملح حسب الرغبة

3حبات من الطماطم

ربع كوب عصير لمون

شطه حسب الرغبة طريقه عمل حمص الشام بالخطوات في إناء انقعي حمص الشام لمده لا تقل عن ست ساعات.

في الخلاط الكهربائي ضعي الطماطم والثوم والبصل وكوب ماء واخفقيهم جيدا.

في إنآء علي النار ضعي الحمص والماء واتركيه حتي يغلي ثم بعد أن يغلي قومي بقشط الريم.

بعد ذلك ضعي عصير الطماطم والبصل والثوم.

اتركي حمص الشام يغلي ثم هدئي النار وضعي عليه الكمون.

اتركي حمص الشام مده ساعه حتي تنضج حبات الحمص.

بعد أن ينضج حمص الشام قومي بعد ذلك بوضع الملح حسب رغبتك وضعي عصير الليمون عليه.

قدمي حمص الشام الساخن في الأكواب لأسرتك وبالهنأ والشفا.

ملحوظه هامه لكي تحصلين علي حمص شام حلو المذاق و ذا طعم مميز و رائع لابد من نقع الحمص مده لا تقل عن ست ساعات وعدم إضافة الملح في بداه التسوية حتي لا يأخذ وقت كثير في التسوية.

يمكنك إضافة ألشطه إلي حمص الشام وذلك حسب الرغبة. مقادير عمل حمص الشامطريقه عمل حمص الشام بالخطوات

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