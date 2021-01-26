انتشرت في الفترة الأخيرة حلوي الكيك البارد وحلوي البسكويت البارد وهي تتميز بسهولتها في أعدادها فهي لا تحتاج سوى عشر دقائق لتحضيرها فهي أسهل عن الكيكة العادية التي تحتاج إلي بيض ودقيق .. الخ من المكونات فهي لا تحتاج لفرن بل بالعكس مكوناتها كلها موجودة في المطبخ، والحلوى الباردة يحبها الأطفال فكل ما تحتاجين إليه هو علبة بسكويت الشاي ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة إعدادها. طريقة عمل كيكة بسكويت الباردة : طريقة عمل كيكة بسكويت الباردة : المكونات: علبة من بسكويت الشاي

كوب من الحليب

3 ملاعق من النشا

3 ملاعق كبيرة من السكر

نصف كيلو من الحليب

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام مكونات طبقة البودينج : نصف لتر حليب

نصف كوب من الشوكلاته

3 ملاعق كبيرة من الكاستر

3 ملاعق كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من النسكافية طريقة عمل كيكة البسكويت البارد : نحضر البسكويت ونقوم بغمسه في كوب حليب ومن الممكن أن نضع عليه القليل من الكاكاو ثم نقوم برص البسكويت في البايركس حتى تنتهي الطبقات، واذا لم تتوافر بايركس نقوم برصه في صينية عادية واسفل البسكويت ورق زبدة

نقوم بخلط الحليب مع الكاستر والسكر والكاكو والنشا ثم نقوم بتقليبهم على البارد جيدا ثم نقوم بوضعهم على نار هادئة حتى نحصل على خليط سميك ومتماسك ثم نقوم بإضافة الزبدة ونستمر في التقليب ثم نقوم بوضع جزء منه على طبقة البسكويت.

ثم نقوم برص طبقة ثانية من البسكويت بعد أن نقوم بغمسه في الحليب كما في الطبقة الأولي حتى تنتهي كل الطبقات ومع كل طبقة لا ننسي وضع جزء من خليط اللبن والكاكو.

ثم نقوم بعمل البودينج وهي اخر طبقة وهي كالاتي نقوم بخلط الشيكولاته مع الحليب والكاستر والسكافية ونقوم بتقليبها على البارد ونقوم برفعها على نار هادئة بدون تقليب حتى نحصل على قوام ثقيل ومتماسك ونقوم بوضعها على وش الصينية

ثم نقوم بوضع الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك ونقوم بتقطيعها إلي مربعات حسب الرغبة ويتم تقديمها مع مشروب ساخن. طريقة عمل كيكة البسكويت البارد :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالخطوات كيكة البسكويت الباردة حضريها في 10 دقائق بدون فرن وبدون بيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.