طريقه عمل البيتزا في المنزل علي طريقه المطاعم بالخطوات تعد البيتزا من أشهر المعجنات المحببة لدي الجميع كبارا وصغارا وعلي الرغم من سهوله إعدادها إلا أن بعض السيدات تبحث عن طريقه إعدادها بطريقه شهيه حتي تصبح مثل الجاهزة والييك سيدتي في هذا المقال سوف نتعرف علي طريقه إعداد البيتزا بطريقه سهله وبدون مجهود وبمكونات موجوده في المنزل.

مقادير عجينه البيتزا

• ٣كوب من الدقيق متعدد الاستخدام

• ١ ملعقة كبيره من الخميرة

• ١ملعقه صغيره سكر

• رشه ملح

• ٣ ملاعق كبيرة من الزيت مقادير عمل صلصة البيتزا

• ١بصله صغيره مفرومه ناعم جد

• ٢ فص ثوم مفروم ناعم جدا

• معلقه كبيره من الزعتر

• زيت

• عصير ٢ كوب طماطم

• ملح وفلفل أسود مقادير حشو البيتزا

• نصف كوب من الجبن الرومي المبشور

• نصف كوب من الجبن الموتزريلا

• شرائح فلفل رومي اخضر

• شرائح فلفل رومي ألوان

• زيتون مخلي

• يمكنك إضافة لحم مفروم معصج أو قطع دجاج أو بسطرمه أو شرائح سويس

• طماطم مقطعه قطع صغيره جدا

طريقه تحضير البيتزا بالخطوات

• في وعاء صغير ضعي الخميرة والسكر وعليهم كوب ماء دافئ واتركيهم حتي تخمر الخميرة.

• في وعاء اخر ضعي الدقيق وعليه رشه الملح وقلبيهم جيدا.

• ضعي خليط الخميرة علي الدقيق واعجنيهم جيدا لمده عشر دقائق.

• لمي العجين بالزيت وقومي بتغطيته واتركيهم مده ربع ساعه حتي يحمر العجين وتضاعف حجمه.

• في هذه الأثناء نحضر صلصة البيتزا.

• في وعاء علي النار ضعي معلقتان من الزيت وضعي البصل والثوم وقلبيهم وضعي الزعتر ثم قومي بوضع عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود عليهم واتركيهم علي النار لمده عشر دقائق.

• افردي العجين في صينيه من الألومنيوم مدهونه بالسمن.

• ضعي صلصلة البيتزا علي العجين.

• قومي بوضع الحشو ثم ضعي الجبن الرومي والزيتون والفلفل والطماطم المقطعة والفلفل المقطع

• وفي الأخر ضعي الجبن الموتزريلا.

• ضعي البيتزا في فرن ساخن علي درجه حراره ٢٠٠ في الرف الأوسط.

• اتركيها لمده ٢٠ دقيقه حتي تمام النضج.

• قطعي البيتزا وقدميها مع البطاطس المقلية والكاتشب والمايونيز.