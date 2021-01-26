مشروب الديتوكس لسالي فؤاد بخطوات منزلية بسيطة لتفقد 3 كيلو من وزنك في أسبوع

قدمت خبيرة التغذية سالي فؤاد وصفات رائعة لمشروب الديتوكس ، ونصحت بتناوله على فترات متقاربة في اليوم الواحد، حيث يصبح بشربه كل ساعتين مع تناول الفواكه يعمل على تنقية الجسم من السموم، وله تأثير فعلي في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم ومنها يعمل على خسارة الوزن بشكل آمن وصحي، هذا فإن مشروب الديتوكس له أيضا فوائد كثيره في الحصول على بشرة نضره ومشرقة خالية من العيوب وتتمتع بحيوية دائمة، ولقد إتبع نصائح سالي فؤاد في تناول الديتوكس بطرقه المختلفة، وأشاد الكثير منهم في الوصول الى نتائج مبهرة في تحقيق حلم الرشاقة والجمال في آن واحد.

مشروب الديتوكس لسالي فؤاد

هناك العديد من الوصفات لإعداد الديتوكس وجميعها بمكونات مختلفة حيث تناسب جميع الأذواق، وجميعها مكونات موجودة في كل مطبخ لا يخلو منها اي بيت، وله الكثير من الخصائص التي تفيد الجسم بشكل عام، وتجعل اللذين يركضون خلف حلم الرشاقة والتخلص من الوزن الزائد، يجدون ضالتهم المنشودة.

أفضل وصفات الديتوكس بطريقة سالي فؤاد

الديتوكس بالليمون والعسل يخلط كوب من الماء بملعقة كبيرة من عسل النحل، ويقلب المزيج جيدا، ويضاف اليهم عصر نصف ليمونة متوسطة الحجم، ويفضل تناول المشروب على الريق صباحا، وقبل الوجبات الاساسيه بربع ساعة، يعمل المشروب على تنقية الجسم من السموم ورفع معدل الحرق بالجسم.

الديتوكس الأخضر، ويتم إعداد المشروب بالورقيات، كزبرة خضراء وبقدونس وحخيار وليمون وماء، يتم وضع بعض عيدان من الورقيات الخضراء في الخلاط الكهربائي، وإضافة شرارائح الخيار وعصر الليمون وكوب من الماء، وخلطهم جميعا وتصفيتهم ومن ثم تناولهم كل ساعتين.

ديتوكس التفاح الأخضر، تفاحة كبيرة خضراء، لتر من الماء، ملعقة كبيرة من خل التفاح الطبيعي، يتم مزج الخل مع الماء وتقطيع التفاحة الى حلقات رقيقة او كعبات حسب الرغبة، واضافتها الى الخليط وتناولها على مدار اليوم.

ديتوكس النعناع، يعد هذا المشروب الأكثر شيوعا واستخداما، مكوناته نعناع اخطر طازج، شرائح حبة برتقال، شرائح حبة ليمون، شرائح حبة من الخيار وايضا ماء، تضاف جميع المكونات وتترك لمدة ساعه وبعدها يتم تناوله.