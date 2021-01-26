طريقة دجاج مقلي مقرمش كمطاعم بتتبيلة رائعة تنافس المحلات

طريقة عمل دجاج مقلي التي هي واحدة من أشهر المأكولات التي يحبها الكثيرين خاصة الأطفال وتطلب من الأمهات شراءها من الخارج، بسبب طعمها اللذيذ بطبقة المقرمشة الخارجية التي لها لون ذهبي فاتح للشهية، كما أن الدجاج المقلي بالطريقة الجديدة بها تتبيلة خاصة مميزة وقوية، وتلك الوجبة تجذب بريقها ومحبتها في قلوب الكبار والصغار، ويوجد الكثير من الوصفات الرائعة بنكهات مختلفة لعمل الدجاج المقلي ويكون الاختيار المثالي في التجمعات العائلية والعزومات للضيوف كوجبة غنية بما يحبه الأسرة، سنتعرف معكم على طريقة وتفاصيل التي تجعلك تقديمها مثل المحترفين تماما وتتناول الدجاج المقلي مع البطاطس المحمرة والمكرونة أو الأرز بالكاري فتابعوا معنا بالتفاصيل طريقة دجاج مقلي كالمطاعم الكبرى. طريقة دجاج مقلي مقرمش ذهبي كالمطاعم لعمل تتبيلة الدجاج الخارجية ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة ملح وبابريكا. ملعقة صغيرة بودرة الثوم. ملعقة صغيرة مسطردة. ملعقة صغيرة بهارات دجاج. ملعقة كبيرة خل أبيض. ملعقة صغيرة عصير ليمون. كوب حليب رائب. كوب من دقيق. كوب من النشا الأبيض. طريقة عمل دجاج مقلي بطبقة مقرمشة كالمطاعم يوضع قطع الدجاج في إناء زجاجي كبير ووضع كل المكونات السابقة عليها وتقلب المكونات مع بعضها جيدا ويوضع بها قطع الدجاج.

واتركي الدجاج يتبل في التتبيلة لمدة نصف ساعة، وقومي بتغطية الدجاج بطبقة بخليط من الدقيق والبقسماط.

وينزل به في كمية من الماء المثلج ومنها إلى مزيج الدقيق والبقسماط وأنزلي بها في زيت ساخن غزيز على حرارة عالية.

ثم يتم خفض درجة الحرارة إلى متوسطة وتركها حتى تنضج على نار هادئة وتقليبها على الجانبين وتخرج على مناديل نشاف. مكونات دجاج كنتاكي مقلي دجاجة بحجم متوسط. ملعقة كبيرة ملح. ملعقة كبيرة بودرة ثوم ناعمة. ملعقة كبيرة بصل بودرة. ملعقة صغيرة شطة. ملعقة صغيرة زعتر. ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقة صغيرة بودرة مسطردة. كوب كبير لبن رائب أو حليب زبادي. عدد 3 أكواب من الدقيق. نصف كوب من النشا. خطوات عمل دجاج كنتاكي مقلي مقرمش يتم تقطيع الدجاج إلى 8 قطع، ثم غسلها بالماء والخل جيدا، ويغرس السكين في قطع الدجاج وتترك تنقع في إناء به ماء وملح وليمون وخل وتترك به لمدة ساعة.

ثم عدي التتبيلة داخل إناء زجاجي وضعي عليها التتبيلة من زعتر وثوم وبصل بودرة وزنجبيل وفلفل أسود وبابريكا والملح، مع ملعقة صغيرة من الزيت.

ثم بعد مزج التتبيلة جيدا ضعي عليها قطع الدجاج وحاولي مزجها مع التوابل حتى تمتص كل التتبيلة، ثم ضيفي عليها الحليب الرائب.

وأخلطي كل المكونات مع بعضها وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم ضعي الدقيق والنشا وبودرة المسطردة.

ثم تقومين بوضع كل قطع الدجاج في مزيج الدقيق مع تقليب جيدا كل مكونات بالكامل، ومنها في ماء مثلج.

ومنها في زيت غزير ساخن على نار متوسطة، وتوضع قطع الدجاج وراقبيها حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي وتتناول في خبز. طريقة دجاج مقلي مقرمش ذهبي كالمطاعمطريقة عمل دجاج مقلي بطبقة مقرمشة كالمطاعممكونات دجاج كنتاكي مقليخطوات عمل دجاج كنتاكي مقلي مقرمش

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