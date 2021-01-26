طريقة فتة باذنجان بالزبادي أطيب أنواع الفتة التي يمكن تذوقها بطريقة فتة المقدوس

طريقة فتة الباذنجان طبق من الأطباق التي تبعث الدفء والحرارة للجسم، وأنها من الأطباق المميزة والشهية التي يمكن أن تكون من الأطباق الرئيسية التي يتم تناولها ويقدم جانبه السلطات المختلفة أو يمكن الاستعانة بفتة الباذنجان كوجبة جانبية في عزومة كبيرة للضيوف، كما إن طبق الباذنجان بأنواع المختلفة من المأكولات الشهية التي تجمع ما بين الباذنجان والخبز المحمص ومعها الثومية والقليل من اللحم المفروم، فهي مزيج من الفتة ومسقعة الباذنجان الشهية، فهي طبق غير معتاد مختلف وينتمي للمطبخ الشامي وجربي كل تلك الوصفات بصنع الباذنجان وتعد بسهولة كوجبة شهية خاصة من المأكولات الشامية. طريقة فتة باذنجان السورية بالزبادي نصف كيلو باذنجان كبير الحجم. عدد 3 كوب زبادي كبير. نصف كوب طحينة. ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم. ملعقة صغيرة خل أبيض. رشة صغيرة من الملح. رغيف من الخبز الشامي. ملعقة كبيرة صنوبر. ملعقة كبيرة زيت زيتون. ملعقة كبيرة زبدة. ربع كوب حبات رمان. طريقة تحضير فتة باذنجان بالزبادي السورية لإعداد وجبتك من الطبق السوري يتم تجهيز الباذنجان بتقشيره جيدا واستخدامه سواء بالقلي أو الشوي.

حيث يقطع الباذنجان إلى مكعبات صغيرة الحجم، والخبز الشامي يقطع إلى قطع مستطيلة، ثم قومي بقليهم في الزيت أو شويهم.

والشوي من المفضل حيث يكون صحية بدهن صينية مسطحة بزيت الزيتون ووضع الباذنجان والخبز وتدخل الفرن الساخن.

وتعدين صوص فتة الباذنجان، ففي وعاء زجاجي يوضع الزبادي مع الطحينة ويضاف عليه ملعقة الثوم المفروم والخل والليمون والملح.

تقلب كل المكونات جيدا حتى تمتزج تماما، وتأكدي من الحصول على المزيج بنكهة مضبوطة ثم تبدأين في إعداد الفتة طبق شهي وصحي.

ثم تقلب وضعي ملعقة الزبدة مع ملعقة الصنوبر وحمريهم جيدا، ثم قومي بعمل طبقة من الخبز المحمص في صينية بايركس.

وعليها يرش طبقة من الصوص أو مزيج الزبادي، ثم ضيفي عليها الباذنجان المشوي أو المقلي، وعليها طبقة من الخبز والصوص.

وفي النهاية طبقة أخرى من الباذنجان وتغطى الفتة بالصوص الأبيض وعلى الوجه القليل من الخبز والصنوبر والرمان.

تعد فتة الباذنجان من الأكلات المثالية كوجبة متكاملة شهية وتعد وجبة مثالية لمحبي تناول النباتات. طريقة فتة باذنجان السورية بالزباديطريقة تحضير فتة باذنجان بالزبادي السورية طريقة فتة الباذنجان باللحم المفروم نحتاج إلى نصف كيلو لحم مفروم. عدد 3 ثمرات من الباذنجان. رغيف من الخبز الشامي. كوب من بصل المفروم. عدد 2 كوب زبادي كبيرة. نصف كوب طحينة. 3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم. ملعقة كبيرة صنوبر مقلي. ملعقة كبيرة من ورق النعناع المفروم. ملعقة صغيرة من الخل. ربع كوب عصير ليمون. ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة. طريقة فتة الباذنجان باللحم المفروم

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