طريقة القهوة المقطرة الشهية وكيفية تحضيرها في المنزل بكل احترافية كأرقي الكافيهات

تعد القهوة المقطرة من ألذ وأشهر أنواع القهوة على الإطلاق وتتميز برائحتها المميزة وطريقة تحضيرها التي تختلف عن القهوة العادية ويندرج تحتها عدد كبير من أنواع القهوة مثل القهوة الأمريكانو والموكا والاسبريسو وغيرها من المشروبات المفضلة لدى الجميع، فتابعينا في هذا المقال لتعرفي طريقة تحضيرها ببراعة بنفسك. القهوة المقطرة الأدوات اللازمة لتحضير القهوة: القهوة المقطرة الأدوات اللازمة لتحضير القهوة: ستحتاجين إلى مجموعة من الأدوات لتحضير تلك القهوة مثل: ميزان حساس يقيس بالجرامات

حبوب قهوة محمصة وطازجة.

قمع والذي يتم استخدامه في عملية التقطير.

فلتر مصنوع من قماش أو من ورق للفلترة.

ساعه بها موقت لحساب الوقت الصحيح بدقة..

كوب مناسب للقهوة للتقديم.

وعاء مناسب لتحضير القهوة مثل إبريق.

غلاية ماء. خطوات تحضير القهوة المقطرة: قومي بوضع كوب من الماء في الغلاية ثم اتركيه حتى يغلي. في تلك الأثناء استخدمي المطحنة لطحن حبات البن المحمصة. يجب أن يكون الطحن خشن قليلاً حتى يصبح البن مشابه لحبات الرمل وليس ناعم للغاية. ثبتي ورقة الترشيح في قمع التقطير ويمكنك استبدالها بقطعة من القماش القطنية النظيفة والجافة. ضعي أسفل القمع البراد أو الوعاء المناسب لتحضير اقهوة. ضعي القهوة المطحونة داخل ورقة الترشيح. الحد الاقصى المسموح به للبن هو ثلاث ملاعق فقط في ورقة الترشيح حتى لا يخلرج خارج الورقة قومي بإضافة الماء ببطئ في منتصف ورقة الترشيح حتى تقوم بتكةين مستخلص القهوة. ستلاحظين أن مشروب القهوة بدأ ينزل في الكوب نقطة بنقطة. اتركي الماء يتم تصيته تماماً مكوناً القهوة المقطرة ولاحظي الساعة لحساب الوقت الذي تم صنع القهوة فيه. قومي بتحلية القهوة حتى تكون جاهزة ثم ضعيها في كوب التقديم. يكنك إضافة الحليب السائل إلى الكوب أو وضع أى إضافات تريدين على حسب المشروب الذي تريدين تحضيره. أنواع القهوة المحضرة بالتقطير: الكابتشينو: وهو مشروب يشبه اللاتيه ويتميز بوجود رغوة مميزة على سطح الكوب ويتم إضافة اللبن إليه مع رشة من القرفة للتزيين.

اسبريسو: قهوة بلا سكر ويكون تركيز الكفايين فيها مضاعف أو عالي للغاية.

القهوة الأمريكانو: تشبه القهوة التركية ولكنها أقل في الكفايين من الاسبريسو وتصنع بالماء المغلي.

الموكا: تدخل نكهة الشوكولاتة في تحضير هذا النوع من مشروبات القهوة كما تحضر من الحليب المبخر. خطوات تحضير القهوة المقطرة:أنواع القهوة المحضرة بالتقطير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة القهوة المقطرة الشهية وكيفية تحضيرها في المنزل بكل احترافية كأرقي الكافيهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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