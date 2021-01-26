جاتوه الشوكولاتة وطريقة تحضيره في المنزل بنتائج رائعة كمحلات الحلويات

يعد جاتوه الشوكولاتة الهش من ألذ أنواع الحلويات على الإطلاق وأكثرها طلباً خاصة من قبل الاطفال الصغار كما أنه مناسب ليقدم في العديد من المناسبات مثل الأعياد والأفراح وأيضاً الاحتفالات الكبيرة كما يمكنك تحضيره وتقديمه لضيوفك أو كتحليه لأولادك بعد الغداء، فتابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة التحضير بالتفصيل. جاتوه الشوكولاتة المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: بيضة واحدة كبيرة الحجم

كوب إلا ربع من السكر بودرة أو ما يعادل مائة جرام من السكر.

نصف كوب كبير من الزيت وهو ما يعادل مائة ملي من الزيت النباتي.

ربع كوب كبير من الكاكاو الخام الغير محلى أو ثلاثين جرام.

ملقعة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات. جاتوه الشوكولاتة المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: للحشو: ربع كيلو من الشيكولاته الخام المبشورة وهو يعادل 250 جرام.

ربع كيلو من كريمة الحلويات السائلة. مقادير التزيين: القليل من كريمة الزبدة حسب الحاجة

صوص شيكولاته للتغليف. خطوات تحضير جاتوه الشوكولاتة: قومي بإضافة كلاً من البيض والسكر والفانيليا معاً في وعاء. استخدمي الخبلاط الكهربائي لخفق جميع المكونات معاً على درجة متوسطة. استمري في الخلط لمدة عشر دقائق حتى يذوب السكر ويتشكل قوام شفاف اللون. أضيفي الزيت إلى الخليط وقلبي جيداً إلى أن يمتزج. في وعاء منفصل انخلي الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي الملح والبيكينج بودر والكاكاو الخام وقلبي. قومي بإضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق بالمضرب في اتجاه واحد. أشعلي نار الفرن على نار متوسطة حتى يكون ساخن عند الخبز. أدهني قالب الكيك بالزبدة حتى لا يلتصق بالجاتوه من الداخل. ضعي خليط الجاتوه في القالب مع مساواة الأطراف والسطح بالملعقة. أدخلي قالب الكيك الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة. تأكدي أن الجاتوه قد نضج بغرس خلة أسنان صغيرة في الكيك. أخرجي جاتوه الشوكولاتة بعد أن ينضج تماماً واتركيه يبرد ثم اقلبيه وأخرجيه من القالب. ضعي الكريمة السائلة على نار متوسطة ثم أضيفي إليها قطع الشوكولاتة الخام المبشورة. قلبي حتى تذوب الشوكولاتة. قسمي الكيك إلى ثلاث طبقات وضعي الحشو بين كل طبقة والأخرى. زيني الجاتوه كما يحلو لك بالشوكولاتة والكريمة ثم قطعيه إلى قطع. أدخليه الثلاجة ليتماسك ثم قدميه. خطوات تحضير جاتوه الشوكولاتة:

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