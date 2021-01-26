تعد التورتة بالكريمة من ألذ الحلويات وأفضل أنواع الكيكات وأكثرها شهرة فلا تخلو حلفة عيد ميلاد أو احتفال بخطبة أو زواج أو أى مناسبة سعيدة من تلك التورتة وعلى الرغم من أنها تقليدية إلا أنها لم تفقد قيمتها أبداً ،تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين هذا الطبق الشهي من الحلويات بكل سهولة في منزلك لإبهار الجميع. التورتة بالكريمة المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: التورتة بالكريمة المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: مقداير صوص التزيين الأبيض: كوب من الزبدة الذائبة.

أربعة أكواب من السكر الأبيض الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل. خطوات تحضير التورتة بالكريمة: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي البيكينج بودر والملح ثم ضعي الخليط في وعاء العجان أو الخلاط الكهربائي. أضيفي السكر والزبدة والفانيايا وأيضاً اللبن السائل. اخلطي المكونات معاً على سرعة متوسطة الحجم لمة ثلاث دقائق على الأقل. يجب التأكد من تجانس جميع المكونات معاً وامتزاجهم. قومي بفصل بياض البيض عن الصفار ثم أضيفي البياض إلى الخليط. اخلطي المكونات جيداً معاً في اتجاه واحد حتى تكون عجينة التورتة. أشعلي نار الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حاى يكون ساخن وجاهز لعملية الخبز. أحضري قالبي كيك مناسبين في الحجم ومتساووين وغلفيهما من الداخل بورق من الزبدة ورشة من الدقيق على الجوانب. وزعي الكيك على القالبين بالتساوي مع مساواة السطح والجوانت بالملعقة. أدخلي القوالب الفرن الساخن لمدة ثلث ساعة أو حتى تنضج التورتة بالكريمة. تحققي من نضوج الكيك من الداخل عن طريق غرس قطعة من الخشب الرفيعة داخل الكيك أو سكين صغيرة. في حالة النضوج ستلاحظين خروج الخلة نظيفة. أخرجي التورتة واتركيها تبرد ثم أخرجيها من القالب. اخفقي الزبدة بالمضرب الكهربائي مع السكر حتى يذوب. أضيفي اللبن بالتدريج مع الخفق ليتشكل الحشو. ضعي الحشو بين طبقتي التورتة مع تغليفها من جميع الجهات بالكريمة. زيني التورتة كما يحلو لك بالفواكة أو الشوكولاتة البيضاء ثم قدميها. يفضل إدخالها الثلاجة لبعض الوقت قبل القطيع والتقديم. خطوات تحضير التورتة بالكريمة:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التورتة بالكريمة تألقي في مطبخك كأفضل محترفي الحلويات في العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.