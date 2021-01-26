فلافل البوب كورن الطريقة الأفضل لتحضير الطعمية لفطور لذيذ ومميز

تعد الطعمية أو الفلافل من الأكلات الشعبية الشهيرة في جميع البلاد العربية ولها كعم لذيذ ومميز على الفطور وتعد فلافل البوب كورن من أكثر الطرق المبتكرة لتحضير تلك الأكلة الشعبية، يمكنك تحضيرها بكل سهولة وتقديمها على الفطور أو على العشاء لوجبة لذيذة وشهية ومضمونة من صنع يديك فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. فلافل البوب كورن المقادير اللازمة لتحضير الطعمية: فلافل البوب كورن المقادير اللازمة لتحضير الطعمية: تحتاجين إلى: كوب من الحمص المنقوع في الماء.

كوب من حبات الفول.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الكزبرة المفرومة ناعم.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

فصان كبيران من الثوم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض العادي.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من البيكينج صودا.

رشة من الدقيق الأبيض حيب الحاجة.

كمية من الزيت النباتي الغزير للقلي. خطوات تحضير فلافل البوب كورن: قومي بنقع كلاً من الحمص والفول المقشر لمدة ليلة كاملة في الماء. أحضري محضر الفلافل أو الخلاط الكهربائي الخاص بك. صفي الحمص والفول وضعيه في الخلاط. قطعي البصل إلى شرائح وأضيفيها إلى الخلاط. أضيفي الكزبرة والبقدونس المقطع إلى الخلاط. أضيفي التوابل من ملح وفلفل أسود وبابريكا وكمون وكزبرة جافة. اخلطي المكونات جيداً في الخلاط حتى يتم فرم كل المقادير معاً وتتحول لعجينة الطعمية المعروفة. أضيفي الزيت بشكل تدريجي لصبح قوام الطعمية أكثر سماكة ومناسب للاستخادم. تأكدي من تجانس جميع المكونات معاً وبعدها أفرغي الخليط في وعاء عميق وكبير. أضيفي صودا الخبز او البيكينج صودا إلى الخليط وقلبي. اتركي الخليط يرتاح وغطيه لمدة ثلث ساعة. أحضري طاسة لا تلتصق ويجب أن تكون عميقة. ضعي بها كمية من الزيت الغزير واتركيه على نار عالية حتى يسخن. قومي بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم. حاولي تغليفها بالقليل من الدقيق. ضعي فلافل البوب كورن في الزيت ببطئ واتركيها حتى تتحمر وتنضج. قلبيها على كل الجهات في الزيت ثم أخرجيها وصفيها من الزيت. ضعب الطعمية على محارم ورقية للمطبخ ليتم تصفيتها بالكامل من الزيت الزائد. تقدم الطعمية مع الطماطم والخيار المقطع وسلطة الطحينة وهي ساخنة. خطوات تحضير فلافل البوب كورن:

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