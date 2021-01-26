فوائد ورق اللورى أو ورق الغار وسر إضافته إلى اللحوم والوجبات الدسمة باستمرار

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يعتبر ورق الغار أو اللورى من أهم المكونات في كل طبخة خاصة الأطباق التي تحتوي على لحوم يرجع ذلك إلى أن فوائد ورق اللورى عظيمة للجسم فهو مفيد لجميع أعضاء الجسم أهمها الجهاز الهضمي لذلك فهو الخيار المثالي مع وجبة دسمة مشبعة بالدهون، تابعونا في هذا المقال لتعرفوا فوائد وأسرار ورق الغار العشبي.فوائد ورق اللورى ورق الغار والجهاز الهضمي:
يتم إضافة ورق الغار دائماً عند طهي اللحم أو الدجاج ليس لإضافة نكهة خاصة للطبخة أو لجعل الدجاج بطعم ورائحة أفضل خالية من الزفارة ولكن السر يكمن أيضاً في فوائد هذه العشبة الرائعة للجسم.
عند إضافة ورق الغار إلى اللحم أو الدجاج يتم تكسير الدهون الموجودة فيها لتتحول من دهون ثلاثية مشبعة إلى دهون أحادية مما يجعلها مواد سهلة الهضم دون أن تعرضك لمشاكل مثل أمراض القلب والسمنة.
تناول مشورب من مستخلص ورق الغار الساخن لعلاج الآتي:
- علاج مشاكل عسر الهضم.
- يخفف اضطرابات الجهاز الهضمي وآلام المعدة.
- حل سحري لعلاج الإسهال.
- يستخدم لعلاج حموضة المعدة وزيادة مستوى الأحماض بها.
- يعالج مشاكل القولون وما ينتج عنه من انتفاخات وغازات وآلام شديدة.
- يحتوي ورق الغار على إنزيمات مهدئة علاج مشاكل الجهاز الهضمي.
يحتوي ورق الغار على نسبة عالية من الوليك آسيد وهو العنصر الاهم طوال فترة الحمل خاصة في الشهور الألى منه والذي يساهم في تكوين القناة الشوكية الخاصة بالجنين بشكل سليم.
تناول الورق اللوري سواء كمشروب أو كتوابل تساعد على إمداد المرأة في فترة حملها بما يكفي من الفوليك آسيد والذي يضمن نمو الجنين بشكل طبيعي دون حدوث اى تشوهات خلقية.
يمكن أن يفيد ورق الغار المرأة الغير حامل أيضاً فهو يستخدم لعلاج الغفرازات المهبيلة كما يخفف من آلام الدورة الشهرية ويجعلها منتظمة أكثر وأسهل عليها.فوائد عامة لزرق الغار:
- يستخدم لمكافحة العدوى القيروسية كالانفلونزا والبرد والتخفيف من أعراضها.
- يستخدم زيت ورق الغار كزيت علاجي لعلاج التهابات الجلد وآلام المفاصل والعظام.
- يعمل على شد الجلد وإخفاء التجاعيد ومنع ظهور علامات التقدم في السن مبكراً.
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