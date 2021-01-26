بسبوسة كيك سينابون بطريقة جديدة حضري صينية بسبوسة بالزبادي والقرفة لا مثيل لها

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تتميز بمذاق خاص ويحبه الجميع واليوم سنعد طريقة جديد بسبوسة سينابون التي تتكون من خليط من السميد مع القرفة والتي تعطي طعم مميز جديد وتزين بطبقة من خليط الحليب المكثف والجبنة الكريمي، ويوجد الكثير من الطرق لصنع البسبوسة التي تجعل مذاقها مختلف وكل وصفة لها طعم خاص، والمكونات الأساسية لصنع البسبوسة معرفة ومتشابهة متوفرة في كل منزل، كما إن بسبوسة زبادي سينابون من أسهل الوصفات السريعة والتي لا تحتاج إلى صنعها الكثير من الوقت، واليوم سنقدم وصفة خاصة مميزة مختلفة لعمل بسبوسة اللذيذة سينابون بالقرفة. مقادير بسبوسة سينابون بالزبادي والقرفة لتحضير عجينة بسبوسة كوب من دقيق سميد خشن. كوب كبير من الزبادي. نصف كوب زيت نباتي. كوب حليب بودرة ناعمة. نصف كوب سكر أبيض. ملعقة كبيرة طحين أبيض. 2 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. ملعقة صغيرة كاكاو بودرة. 3/4 كوب قشطة. مقادير بسبوسة سينابون بالزبادي والقرفة مكونات طبقة خارجية بسبوسة سينابون 8 حبات من جبن كريمي. 3/4 كوب من الحليب المكثف المحلى. عمل صوص سقي البسبوسة كوب من حليب سائل. كوب من السكر. طريقة تحضير بسبوسة سينابون بالزبادي ناجحة يخلط الحليب مع السكر ويرفع على النار بحرارة عالية حتى الغليان ثم تكون على نار هادئة وتترك لمدة 10 دقائق وتترك حتى تبرد.

لصنع عجين البسبوسة في وعاء يوضع كل من الحليب البودرة والسميد والسكر والقرفة.

ثم الكاكاو والفانيليا والبيكنج باودر والطحين وتقلب كل مكونات مع بعضها.

ثم يضاف عليها القشطة والزيت والحليب الزبادي وتحرك كل مكونات مع بعضها جيدا.

ثم في صينية الفرن مدهونة بالزبدة ويصب عليها المزيج وتدخل فرن ساخن مسبقا.

على حرارة عالية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي، وتخرج من الفرن وتثقب وتسقى بمزيج الحليب والسكر وتغطى بالنايلون وتترك جانبا حتى تبرد.

ثم تضع الجبنة مع الحليب المكثف المحلي ويخفقوا معا ويضاف المزيج الكريمي على البسبوسة وسويها جيداز

ثم تدخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك وترش بالقرفة وتقطع ويتم تقديمها باردة مع القهوة أو الشاي.

بذلك تكون جهزتي بسبوسة زبادي بطريقة جديدة بسبوسة سينابون زبادي رائعة. طريقة تحضير بسبوسة سينابون بالزبادي ناجحة

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