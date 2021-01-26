اقوي وصفات لتبييض الجسم بالكامل للعرايس لنتيجة مذهلة

اقوى وصفات لتبييض الجسم بالكامل تبحث عنها الكثير من الفتيات والعرايس المقبلين على الزواج لتفتيح الجسم بوصفات سهلة وسريعه ومتوفرة للجميع، كما أن يعتبر هذه الوصفات محل إنظار العرايس لحل عدد من مشكلات الجسم واسمرار بعض المناطق وخشونة الجلد وحبوب البشرة وغيرها من المشاكل التي تظهر قبل موعد الزفاف تودى إلى ارتباك العروسة في حل الكثير من مشاكل الجسم والبشرة وكيفية التعامل معها في فترة وجيزة، لذلك يهتم العرايس وكذلك البنات بخلطات تفتيح الجسم والبشرة والعمل على تكرارها باستمرار وسوف نوضح طرق وصفات تبيض الجسم والوجهة في وقت قصير.

وصفة العسل لتبيض الجسم:

ملعقة عسل ملعقة نشا ملعقة ماء ورد ملعقتين زلال بيض قليل من قطرات الليمون ماء ورد

وصفات لتبييض الجسم بالكامل للعرايس

طريقة التحضير :

يتم خلط كل من العسل والنشا وماء الود والبيض والليمون جيداً ونضع هذه الوصفة على وجهك لمدة نصف ساعه ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد وستلاحظين الفرق من أول مرة.

وصفة الجلسربن وبودرة الأطفال لتبيض الجسم:

كريم جلسرين من الصيدلية بودرة جونسون الأطفال زيت جونسون الأطفال

طريقة التحضير :

اخلطي المكونات جيداً بنسب متساوية بحيث يصبح لديكي مزيج أبيض يشبه الكريم ونضع هذا الخليط على الرقبة لمدة 20 دقيقة ونكرر ذلك يومياً للحصول على أفضل نتائج ضعي المتبقي في علبة ويحفظ في الثلاجة .

وصفة الموز والبابايا لتبيض الجسم:

عسل نحل. بابايا. عسل نحل.

طريقة التحضير:

قومى بهرس الموز والبابايا معًا ونضف العسل إلى الفاكهة المهروسة وتخلط جيدا وتوضع العجينة على الجلد اتركه لمدة 15-20 دقيقة نشطف الخليط بالماء الدافئ واتركه حتى يجف.

وصفة السكر وزيت الزيتون لتبيض الجسم:

2 ملاعق من السكر ملعقتين من زيت الزيتون

طريقة التحضير:



نخلط السكر مع زيت الزيتون ثم افركي بها جسمك وركزي على المناطق الأكثر جفاف ثم اشطفي جسمك بالماء البارد وبعدها ضعي كريم ترطيب الجسم .

وصفة الحليب وماء الورد لتبييض الجسم:

2 معلقة ماء ورد. 1 معلقة كبيرة بالحليب.

طريقة التحضير:

اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد واستخدمي قطنة لغمسها في المزيج ومسح المناطق السوداء كرري ذلك كثيرة اشطفي الجسم بالماء البارد ومن ثم امسحي بماء الورد وكرري الخليط ما لا يقل عن مرتين أسبوعياً.

وصفه السكر والخميرة لتبييض الجسم:

نصف كوب من السكر الأبيض الخشن ملعقتين كبيرتين من الخميرة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون نصف كوب من عصير الليمون

طريقة التحضير

امزجي جميع المكوّنات السابقة معاً حتى يصبح لديك عجينة متجانسة بلّلي جسمك أولاً ثم قومي بتدليك الخليط على المناطق المراد تبييضها واتركيه لمدّة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر قومي بتكرار هذه العملية يومياً لمدّة أسبوع.