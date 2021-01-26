سر الكفتة المشوية السورية معلقه واحده على الكفته وانسي إنها تفك وقدمي معاها رز المحلات المشهور

طريقة عمل الكفتة المشوية السورية، اشتهرت الاكلات السورية بشكل كبير خلال الفترة الماضية في البلاد العربية ويرجع ذلك إلى الطعم المميز الذي يتميز به المطبخ السوري، وتقدم المطاعم السوري اشهي الاكلات والوجبات السريعه التي بات يعشقها الكبار والصغار، ومن أكثر الاكلات التي يفضلها الجميع هي تناول الكفتة المشوية سواء على الفحم أو على الشواية، لذلك نقدم اليوم لكل متابعي موقعنا طريقة عمل الكفتة المشوية على الطريقة السورية لطعم حكاية فدعونا نستعرض وياكم المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل الكفتة المشوية السورية

المكونات

نص كيلو من اللحم المفروم.

عدد واحد بصلة كبيرة مفرومة.

حزمة من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من بهارات الكفتة.

رشّة جوزة الطيب.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

كمية من جوزة الطيب المطحون ناعما.

طريقة تحضير الكفتة المشوية على الطريقة السورية

اولا عليكي بتحضير وعاء واسع ثم ضعي به كميه اللحم المفروم ثم ضيفى عليها البصل المبشور ناعما ثم الملح والفلفل الأسود وبهارات الكفته وجوزة الطيب والبيكنج باودر، والبيكنج باودر هنا سر الكفتة المشوية حيث يجعلها متماسكة أثناء شويها، امزجي جيداً جميع المقادير معا لمدة دقيقتين حتى تختلط اللحم مع المكونات جيداً وقومي بعد ذلك بتغطيه اللحم وادخلها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

قومي بإخراج اللحمة المتبلة من الثلاجة ثم ابدئي بتشكيلها مثل حجم أصابع الكفته باستخدام الأسياخ الخشبية، استمري على ذلك حتي تنفذ لديكي كمية اللحم.

اشعلي نار الفرن وقومي برص الأسياخ في الفرن وتابعيها من حين الآخر مع التقليب حتي تنضج الكفتة من جميع الجوانب ثم تقدم مع طبق من المكرونة وبألف هنا.