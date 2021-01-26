دلكي جسمك بملعقة نشا لتفتيح وتبييض وزالة الجلد الميت من الجسم كله بثواني

من حلم كل فتاة أنها تحصل علي جسم أبيض ويكون لونه موحد، حتي يستطيعون التمتع في فصل الصيف دون وجود التهابات جلدية أو حروق تجعل لون الجسم غامق، حيث أن ينتج هذا اللون من التعرض لأشعة الشمس أو التلوث البيئي أو جفاف الجلد أو عند بذل جهد أو وجود توتر، ويمكن حدوث هذا اللون أيضا بسبب إستخدام مستحضرات التجميل وبكثرة، فقد تحتوي هذه المستحضرات علي بعض المركبات الكيميائية وتكون بنسبة عالية، لذلك يلجأون بعض الفتيات إلي إستخدام الطرق الطبية أو استخدام بعض الوصفات الطبيعية.

وهنا في هذا المقال نقدم لكي أفضل حل للتخلص من الجسم الداكن وذلك باستخدام النشا، حيث يمكن استخدام النشا مع كثير من الخلطات الطبيعية لتبييض الجسم، وغير ذلك يساعد النشا علي حل المشكلات التي تواجه كل فتاة في البشرة وهي ظهور حب الشباب، وأيضا من فوائد النشا أنه يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل على ترطيب الجسم ويحتوي أيضا علي نسبة من الزنك.

عند الإستخدام المتكرر للنشا فإنه يعمل علي تبييض الجسم ويعطيه لمعان غير طبيعي، ويعمل علي تفتيح بعض المناطق بالجسم، وقد يحتوي النشا علي عناصر غذائية وصحية تعمل علي تبييض الجسم وتفتيحه وتوحيد لونه وذلك بكل سهولة ممكنة وبدون تعب.

وصفة النشا لتبييض الجسم

ولكي تهتمي بتفتيح لون الجسم لا بد من أن تحرصي علي اتباع نظام غذائي مليئ بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات، ولا بد من الإكثار من شرب الماء، والاستمرار في تنظيف الجسم وتقشيره دائما لكي نتخلص من جميع الزيوت التي تؤثر بالجسم، وتوجد وصفة سريعة لتبييض الجسم وهي ماسك النشا ومسحوق الأرز.

المكونات :

نشا. حليب. عسل. مسحوق الأرز.

نحضر وعاء ونضع فيه ملعقتان كبيرتان من النشا، وملعقتان كبيرتان من مسحوق الأرز، ويتم خلطهم جيدا. ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب، ونضيف أيضا ملعقة كبيرة من العسل، ويتم خلط هذه المكونات جيدا للحصول علي عجينة متماسكة. يجب غسل الجسم جيدا قبل وضع هذا الخليط للتخلص من الجلد الميت وجميع الشوائب، ثم يتم تجفيفه جيدا. يتم وضع هذا الخليط علي الجسم لمدة ربع ساعة، ثم يتم غسل الجسم جيدا لتحصلي علي النتيجة المطلوبة.

طريقة تحضير وصفة النشا